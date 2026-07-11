El secreto del MVP del Mundial que la televisión nunca enseña

Detrás de la fotografía del MVP de cada partido del Mundial se esconde un detalle que casi nadie aprecia: la FIFA utiliza dos versiones distintas del trofeo. Además, el sistema de votación del premio sigue generando debate entre aficionados y protagonistas

Cada vez que termina un partido del Mundial, el mejor jugador del encuentro abandona el terreno de juego para recibir el premio tradicional al MVP. Siempre vemos lo mismo: un trofeo en la mano, una foto inicial y el panel de fondo, sin embargo hay un detalle que nadie sabe.

La FIFA dispone de dos versiones diferentes del galardón.Una incorpora la imagen de Michelob ULTRA, patrocinador oficial del premio, tanto en el trofeo como en el fondo de la fotografía. La otra elimina cualquier referencia comercial y muestra únicamente la inscripción "Superior Player of the Match".

Esta segunda hace referencia a dos situaciones concretas. La primera tiene que ver con las creencias religiosas de algunos futbolistas, que pueden solicitar no aparecer vinculados a una marca de bebidas alcohólicas. La segunda afecta a los jugadores menores de la edad legal para consumir alcohol en el país organizador del torneo.

En Estados Unidos, sede del Mundial de 2026, la edad mínima para consumir bebidas alcohólicas es de 21 años. Por ese motivo, jugadores como Lamine Yamal reciben automáticamente la versión neutra del premio, sin publicidad asociada.

El caso particular de Mbappé

La situación de Kylian Mbappé es diferente. El delantero francés no utiliza el trofeo sin marca por motivos religiosos ni por una cuestión de edad, sino como consecuencia de la política que mantiene desde hace años sobre la explotación comercial de su imagen.

El delantero rechaza participar en campañas promocionales relacionadas con bebidas alcohólicas, casas de apuestas o determinados productos alimentarios. Su decisión ya provocó un importante debate durante su etapa con la selección francesa, hasta el punto de que la Federación Francesa anunció la revisión de los acuerdos sobre los derechos de imagen de los internacionales tras las discrepancias surgidas con el jugador.

Una elección que sigue generando debate

Más allá del propio trofeo, el sistema de elección del MVP continúa generando discusiones. El ganador se decide mediante una votación abierta a los aficionados a través de la página oficial de la FIFA, un mecanismo que suele favorecer a las grandes estrellas del torneo frente a futbolistas menos mediáticos.

Pero son los propios jugadores los que critican esto. Jude Bellingham, por ejemplo, reconoció tras un empate sin goles que probablemente no había sido el mejor jugador del partido. "Para ser sincero, no me lo merecía".

En otros casos, como los premios concedidos a Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, también surgieron dudas entre aficionados y analistas sobre si el reconocimiento correspondía realmente al futbolista más decisivo del encuentro.

Aunque la FIFA mantiene un control sobre el proceso de elección. Antes de hacer oficial el resultado, un responsable supervisa la votación para evitar manipulaciones, campañas organizadas o resultados claramente incoherentes. Ese filtro no modifica las decisiones discutibles desde el punto de vista deportivo, pero sí impide que un jugador con una participación testimonial pueda acabar recibiendo el galardón por una votación masiva ajena al desarrollo del partido.

Detrás de una de las imágenes más repetidas de cada jornada del Mundial se esconden dos versiones del mismo trofeo y un sistema de elección que, edición tras edición, continúa generando el debate.