Nueva tormenta arbitral: la FIFA sorprende con su última decisión para Noruega - Inglaterra

La FIFA reabre el debate con el tema de los árbitros antes de Noruega - Inglaterra al designar a Jerome Brisard como responsable del VAR. El francés vuelve a escena apenas unos días después de su controvertida actuación en el Argentina - Egipto, un partido que provocó las protestas de la Federación Egipcia

La FIFA ha vuelto a situar el arbitraje en el centro del debate a pocas horas del partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra. Se ha confirmado que el francés Jerome Brisard será el encargado del VAR en el encuentro. Esto ha sido una sorpresa después de la gran polémica que hubo hace unos días con su actuación en el controvertido partido de Argentina contra Egipto.

El colegiado francés formará parte del equipo arbitral liderado por Clément Turpin, quien ejercerá como árbitro principal. Considerado uno de los mejores árbitros europeos de la última década, Turpin afrontará su cuarto partido en este Mundial y volverá a dirigir a Inglaterra tras haber arbitrado su victoria por 4-2 frente a Croacia en la fase de grupos.

El francés conoce bien a Inglaterra. Será la novena vez que dirija a los 'Three Lions', a los que ha arbitrado y consiguieron 5 triunfos, 1 empate y dos derrotas. Con Noruega, en cambio, apenas existe un precedente. Fue en 2021, durante la fase de clasificación para el Mundial de Catar, en un encuentro que terminó con derrota de los nórdicos ante Países Bajos.

Brisard, de nuevo en el foco

La principal noticia, sin embargo, está en la sala. Brisard vuelve a recibir la confianza de la FIFA pese a las críticas que generó su actuación en el Argentina - Egipto. El árbitro de VAR fue protagonista al recomendar la revisión que terminó con la anulación del segundo gol de Egipto, mientras que no intervino en la acción que acabó con el tercer tanto de la selección argentina, una decisión que provocó un gran debate tras el encuentro.

La Federación Egipcia mostró públicamente su malestar y llegó a solicitar que ni Brisard ni el árbitro principal de aquel partido, François Letexier, fueran designados nuevamente durante el Mundial. Sin embargo, la FIFA no solo rechazó esa petición, sino que ha decidido volver a confiar en el colegiado francés para uno de los partidos más importantes de los cuartos de final.

Además, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, ya defendió la actuación del equipo arbitral al asegurar que ambas decisiones fueron correctas conforme al protocolo del VAR, defendiendo el trabajo realizado por Brisard y Letexier. No solo eso, sino que también la designación confirma que Brisard no formó parte del primer grupo de árbitros de VAR descartados por la FIFA tras la fase inicial del campeonato, una muestra más de la confianza.

El equipo arbitral contará también con presencia española. Alejandro Hernández Hernández ejercerá como cuarto árbitro, en el que será su quinto partido del Mundial y el cuarto desempeñando esa función desde la banda. Junto a él estará su asistente José Enrique Naranjo como quinto árbitro, mientras que Carlos del Cerro Grande ha sido designado como AVAR suplente, completando un equipo de máxima experiencia para uno de los encuentros más esperados del campeonato.