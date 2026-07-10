Salah pide mirar al futuro tras la eliminación de Egipto: "Participar en un Mundial no será suficiente"

Mohamed Salah rompió su silencio tras la eliminación de Egipto en el Mundial 2026 con un mensaje de autocrítica y ambición. El capitán de los Faraones evitó darle mas vueltas a la polémica arbitral y aseguró que clasificar y participar en una Copa del Mundo ya no puede ser el techo de la selección, sino que irían a más

Tres días han pasado desde la dolorosa eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Hoy Mohamed Salah rompió su silencio con un mensaje dirigido a la afición. El delantero del Liverpool recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante el torneo y, sobre todo, para lanzar una promesa: trabajar para que esta participación mundialista marque un antes y un después en la historia del fútbol egipcio.

El capitán reconoció la decepción que dejó la derrota frente a Argentina, pero insistió en que el equipo no puede conformarse con haber alcanzado el Mundial ni con competir en él. "Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza", escribió Salah, dejando clara la ambición con la que afronta el futuro de la selección.

Un mensaje alejado de la polémica

El máximo goleador histórico de Egipto contrastó con sus palabras al ambiente que rodeó al combinado africano tras el encuentro. El seleccionador Hossam Hassan y varios integrantes de la expedición egipcia criticaron la actuación del árbitro francés François Letexier, al considerar que algunas de sus decisiones fueron determinantes para el resultado del partido.

La Federación Egipcia de Fútbol también mostró su malestar y presentó una protesta formal ante la FIFA por varias acciones que considera perjudiciales para sus intereses. Sin embargo, Salah optó por mantenerse al margen del debate arbitral y centró su mensaje en el orgullo por el recorrido del equipo y en los retos que quedan por delante.

Y para él también fue dolorosa la eliminación, donde Egipto llegó a dominar el marcador por 0-2 y parecía tener el pase a los cuartos de final al alcance de la mano. Sin embargo, Argentina reaccionó en el tramo decisivo del encuentro y logró darle la vuelta al resultado con tres goles en apenas trece minutos, sellando una remontada que dejó sin premio al conjunto africano.

Pero pese a eso, Salah considera que el torneo debe servir como punto de partida y no como un fracaso. En su mensaje aseguró que hará 'todo lo que esté en su mano' para impulsar el crecimiento del fútbol egipcio y consolidar un proyecto capaz de competir con las mejores selecciones del mundo. “Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en la escena internacional".

Un legado más allá de los goles

A sus 33 años, Salah afronta la recta final de su carrera como uno de los grandes referentes del fútbol africano. Su objetivo, según dejó ver en su publicación, es que el legado que deje en la selección vaya mucho más allá de sus registros goleadores.

El atacante quiere contribuir al desarrollo del fútbol egipcio desde todos los ámbitos, impulsando una generación que convierta la histórica actuación en el Mundial 2026 en el comienzo de una etapa más ambiciosa. Para el capitán de los Faraones, el desafío ya no pasa únicamente por volver a clasificarse para una Copa del Mundo, sino por hacerlo con la convicción de que Egipto puede competir de igual a igual con las grandes potencias del panorama internacional.