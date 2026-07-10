El Mundial de los porteros

El fútbol ha cambiado, en un deporte cada vez más táctico e igualado, ya no solo deciden los goleadores. En este Mundial, los porteros están demostrando que una gran parada puede valer tanto como un gol, convirtiéndose en los auténticos protagonistas de un torneo marcado por su brillante actuación

Cuando termina un partido de fútbol, los focos suelen apuntar siempre en la misma dirección. Los titulares hablan del delantero que marcó el gol de la victoria, del extremo que dio la asistencia o de la estrella que decidió el encuentro. Es lógico, porque el fútbol se gana marcando goles. Sin embargo, pocas veces se reconoce con la misma intensidad el trabajo de los porteros.

Mientras un atacante puede fallar varias ocasiones y tener otra oportunidad para resarcirse, un guardameta vive con una presión mucho mayor. Está solo bajo los palos y un único error puede condenar a toda una selección. Por eso, este Mundial está sirviendo para hacer justicia a una de las posiciones más difíciles y menos valoradas del fútbol.

En esta Copa del Mundo, los porteros están siendo los auténticos protagonistas. No solo por sus grandes actuaciones, sino porque muchas selecciones continúan vivas gracias a ellos. Cada jornada deja alguna parada espectacular que cambia el rumbo de un partido y demuestra que, muchas veces, una intervención decisiva vale tanto como un gol.

Uno de los mejores ejemplos es Unai Simón. España ha llegado muy lejos en el torneo sin haber encajado ningún gol, un dato que refleja el gran trabajo defensivo del equipo, pero también el enorme nivel de su guardameta. En el encuentro frente a Portugal, cuando el marcador seguía empatado y cualquier detalle podía decidir la eliminatoria, Unai realizó una parada fundamental tras un disparo peligroso dentro del área. Esa intervención mantuvo vivo al conjunto español y permitió que, pocos minutos después, España encontrara el gol de la victoria. Si ese balón hubiera terminado en la red, probablemente el partido habría cambiado por completo.

Otro portero que ha vuelto a demostrar su categoría es Bono. El marroquí, que ya brilló en el Mundial de Catar, ha vuelto a ser un seguro para su selección. Frente a Francia realizó varias intervenciones de muchísimo mérito, especialmente una estirada a un disparo que buscaba la escuadra. Gracias a esas paradas, Marruecos siguió creyendo en la remontada hasta el tramo final del partido. Aunque finalmente no consiguió clasificarse, Bono volvió a demostrar que un portero también puede ser el mejor jugador de un encuentro incluso cuando su equipo pierde.

El portero de Egipto. En el partido contra Argentina fue, sin duda, el futbolista más destacado de su selección. Durante gran parte del encuentro evitó que los argentinos ampliaran el marcador con varias paradas de enorme dificultad. La más espectacular llegó en la primera parte, cuando detuvo un remate y, apenas unos segundos después, reaccionó con unos reflejos increíbles para despejar el rechace. Esa doble intervención mantuvo vivo a Egipto y obligó a una de las grandes favoritas del torneo a sufrir mucho más de lo esperado para conseguir la clasificación.

En prácticamente cada jornada aparece un nuevo portero convirtiéndose en el héroe de su selección. Ya sea con una gran parada durante los noventa minutos, con una actuación decisiva en la prórroga o siendo el protagonista en una tanda de penaltis, los guardametas están demostrando que el éxito de un equipo no depende únicamente de sus goleadores.

El fútbol moderno exige mucho más a los porteros que hace unos años. Ya no basta con detener disparos. También deben iniciar el juego con los pies, ordenar a la defensa, salir con seguridad en los balones aéreos y mantener la concentración durante todo el partido, aunque apenas tengan trabajo. Es una posición que requiere personalidad, liderazgo y una enorme fortaleza mental, ya que cualquier error suele ser mucho más castigado que el de cualquier otro jugador.