El balón rueda, pero el poder mueve el partido

El Mundial de 2026 ha demostrado que el fútbol ya no se entiende solo desde el césped. Entre la política, los intereses económicos y los debates sociales, la Copa del Mundo ha servido para evidenciar quién marca las reglas del juego y cómo el verdadero poder también se disputa lejos del balón y sin levantar la copa

Nos gusta pensar que el fútbol es un refugio. Un espacio donde durante 90 minutos desaparecen las diferencias políticas, los conflictos sociales y las luchas de poder. Sin embargo, el Mundial de 2026 ha vuelto a demostrar que esa imagen pertenece más al romanticismo que a la realidad. El mayor torneo del planeta no solo ha servido para coronar a las mejores selecciones del mundo o descubrir nuevas estrellas. También ha dejado al descubierto un tablero mucho más amplio, en el que el balón ha compartido protagonismo con los gobiernos, las instituciones, los intereses económicos y los debates sociales.

Este Mundial ha hablado tanto de fútbol como de poder. De quién marca las reglas, quién controla el relato y quién aprovecha el escaparate global que supone una Copa del Mundo.

Lo hemos visto con la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una polémica tarjeta roja que convirtió una decisión arbitral en un asunto político, el Congreso estadounidense se aprovechó la atención mediática del torneo para reabrir el debate sobre la regulación de las apuestas deportivas, un negocio multimillonario cuya influencia sobre el deporte es cada vez mayor, con Argentina volvió a surgir una discusión sobre el racismo y la manera en la que determinados comportamientos siguen siendo minimizados o normalizados dependiendo del contexto.

Son tres episodios completamente diferentes, pero unidos por un mismo hilo conductor: el Mundial dejó de ser únicamente una competición deportiva para convertirse en un escenario donde se reflejan las tensiones de la sociedad actual.

Pero no es nuevo eh.

Durante años se insistió en que deporte y política debían caminar por separado. Era un discurso cómodo, aunque difícilmente sostenible. Solo tienes que echar un ojo a quién organiza los grandes eventos, quién financia las competiciones o quién utiliza el deporte como herramienta de proyección internacional para entender que esa separación hace tiempo que dejó de existir.

Estados Unidos ha convertido este Mundial en una demostración de capacidad organizativa, influencia económica y liderazgo internacional. No se trata únicamente de llenar estadios o generar impacto turístico. También es una forma de proyectar una imagen de fortaleza ante millones de espectadores repartidos por todo el planeta.

y la FIFA no es neutra. Cada decisión institucional, cada sede elegida, cada patrocinador o cada protocolo responde también a intereses que van mucho más allá del fútbol.

Mientras tanto, América Latina sigue viviendo en la madriguera de otro mundo donde continúa siendo una de las grandes fábricas de talento del fútbol mundial. Sus selecciones mantienen el prestigio competitivo y sus futbolistas siguen marcando diferencias en los mejores clubes del planeta. Sin embargo, el verdadero poder del fútbol moderno se encuentra cada vez más lejos del continente.

Las grandes decisiones económicas, tecnológicas y comerciales se toman en otros despachos. Los derechos televisivos, la inteligencia artificial aplicada al deporte, la regulación de las apuestas o las inversiones multimillonarias ya no tienen como epicentro a los países históricamente dominantes sobre el césped.

Ya no basta con ganar partidos. Hoy también importa quién organiza el torneo, quién fija las normas, quién controla la conversación pública y quién convierte el fútbol en una herramienta de influencia global.

Por eso quizá resulte un error analizar una Copa del Mundo únicamente desde el resultado. El fútbol sigue siendo el gran protagonista, pero ya no actúa en solitario. Convive con intereses políticos, económicos y sociales que condicionan el desarrollo del espectáculo y, en muchas ocasiones, terminan ocupando más espacio que el propio balón.

El campeón levantará el trofeo. Pero el verdadero mapa de poder se habrá dibujado mucho antes de que suene el pitido final.