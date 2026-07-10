Deschamps sale en defensa de Mbappé: "Muchos piensan que es un dictador, pero no"

El entrenador de Francia sale a defender al goleador e su equipo, clave en la victoria para alcanzar las semifinales del Mundial 2026, después de todas las críticas que recibe el jugador del Real Madrid, catalogado como un "dictador"

Francia ya está en las semifinales del Mundial 2026. Los actuales subcampeones de este torneo son los primeros en meterse entre los cuatro mejores de esta edición y vuelven a ser claros candidatos al título. El pase a las semis lo han logrado gracias a Kylian Mbappé, quién estrenó el marcador para adelantarse a Marruecos, que estaban haciendo una gran labor defensiva, y a quién Dembelé sentenció poniendo el 2-0.

Sin embargo, a pesar del gran Mundial que está haciendo Mbappé con Francia, con el Real Madrid no muestra los mismo resultados, ganándose el apodo viral de "dictador", al considerar que los equipos tienen que jugar para él. Unas afirmaciones que Didier Deschamps, seleccionador de los galos, niega rotundamente, defendiendo a su jugador estrella antes de encarar la recta final del Mundial.

Deschamps defiende a Mbappé y acaba con las acusaciones de dictador

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, está muy orgulloso de la plantilla que tiene, consciente de que son uno de los grandes candidatos a conquistar el título. Sin embargo, el seleccionador de 'les Bleus' prefiere ir con pies de plomo y no dar las cosas por sentado para seguir trabajando partido a partido por la Copa del Mundo. Para ello, necesita a Kylian Mbappé en su mejor nivel, a quién ha salido a defender después de todos los 'memes' que hay llamándole dictador, con las gradas llenas de estos mensajes.

"Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero no es así, es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca" reconoció Deschamps tras el partido de Francia, en el que derrotaron a Marruecos para seguir avanzando en este Mundial.

"En la primera parte, con ese penalti parado y las tres ocasiones, nos faltó efectividad; pero eso no genera dudas en la cabeza de mis jugadores, y mucho menos en la de Kylian" explicó el francés tras el partido, dejando claro que el jugador del Real Madrid es su futbolista estrella.

Kylian Mbappé iguala a Messi y se colocan en la cabeza de carrera por el pichichi del Mundial 2026

A pesar de los 'memes' sobre Mbappé como un dictador, Deschamps busca alejar estos mensajes, mientras que el jugador pelea por llevarse las mejores estadísticas en este Mundial 2026, aunque sabe que lo más importante es levantar la Copa del Mundo.

Por lo pronto, ya es el máximo goleador del torneo junto con Leo Messi, igualados a ocho tantos cada uno, aunque Francia lleva un partido más que Argentina, que se enfrenta a Suiza para avanzar a estas semifinales, después de una victoria muy polémica contra Egipto.