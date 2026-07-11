España tiene un problema que le puede salir muy caro contra Francia

La Selección española ya está en las semifinales del Mundial 2026 y se enfrentará a Francia para meterse en la gran final, pero para ello tienen que dejar atrás el que está siendo el único pero del equipo de Luis de la Fuente, que no puede perdonar tanto

España ha vuelto a hacer historia en el Mundial. La victoria de la Selección contra Bélgica les ha metido en la segunda semifinal de la historia en esta competición. La única que alcanzaron antes, en 2010, supuso la conquista del título y este año la ilusión ya está depositada en sumar su segunda estrella. El próximo reto es Francia, siendo posiblemente el país más complicado de derrotar.

Por ello, de cara al duelo directo contra 'les Bleus', el equipo de Luis de la Fuente no puede cometer el mismo error que lleva mostrando varios partidos. El próximo 14 de julio la 'Roja' se juega el pase a otra final de Mundial y tiene que afinar mucho de cara a puerta, que es el único pero que se le puede poner a esta selección.

La Selección española puede pagar caro la falta de gol contra Francia en la semifinal del Mundial

España está siendo uno de los mejores equipos de este Mundial 2026. Sólo hay que ver los partidos para comprobarlo, con el equipo yendo al ataque constantemente, manejando el balón durante la mayor parte del partido, replegando bien cuando hay que defender pero sobre todo a la hora de asediar la portería contraria.

Sin embargo, anotan menos goles de los que se esperan. Por ejemplo, contra Bélgica hicieron 17 disparos, de los cuales 8 fueron a puerta y dos acabaron en gol. Por su parte, los 'diablos rojos' hicieron 5 disparos, de los cuales 2 fueron a puerta y uno fue gol. El dominio español es evidente, pero hay que afinar mucha puntería ante Francia, ya que perdonar muchas ocasiones se suele pagar caro, y más en una competición como la Copa del Mundo.

La suerte ¿del campeón? sonríe a España en el Mundial 2026

A pesar de todos estos fallos, lo importante es que el equipo tan sólido que ha creado Luis de la Fuente siempre encuentra la manera de hacer un gol más y llevarse la victoria. Pero además, hay un 'aura' que ya hace creer que sí, que España volverá a ser campeona. No sólo todas las coincidencias que hay comparando esta edición con la de 2010, también con una 'suerte' que acompaña al equipo.

El partido contra Portugal se resolvió sin prórroga ya que los lusos perdieron a Nuno Mendes cuando estaba siendo su mejor jugador, y Mikel Merino marcó el gol que los eliminó en el minuto 91. Contra Bélgica, Courtois estaba siendo clave para las opciones de su país, pero también se lesionó, y Merino volvió a dictar sentencia. Los mejores jugadores de cada selección se lesionan contra España, que siempre consigue la victoria en los minutos final. ¿Será la suerte del campeón? El próximo 19 de julio lo descubriremos.