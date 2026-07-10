Álex Baena y España, con el corazón en el incendio de Almería

El jugador del Atlético de Madrid y de la selección española nació en Roquetas de Mar, localidad indálica, no escondió que al enterarse del incendio que le ha costado la vida a 12 personas en Los Gallardos (Almería), sintió tristeza. En la previa del choque entre España y Bélgica se guardará un minuto de silencio

España tiene este viernes varios motivos para llevarse el triunfo en los cuartos de final del Mundial ante Bélgica. Además de conseguir un billete para las semifinales en las que ya espera la Francia de Mbappé, la Roja quiere dedicarle la victoria a todos los afectados por el grave incendio que permanece activo en la localidad almeriense de Los Gallardos.

En la selección española, uno de los jugadores que más ha sentido este incendio por la cercanía a la localidad donde nació es Álex Baena. El extremo nació en Roquetas de Mar, localidad de Almería y en la previa del encuentro entre España y Bélgica atendió a La 1 de Televisión Española y no escondió su preocupación por lo que estaba sucediendo en su tierra natal.

Álex Baena, dolido por el incendio de Los Gallardos, Almería

Álex Baena nació en Roquetas de Mar hace casi 25 años (cumple años el próximo 20 de julio) y por lo tanto, la pregunta era casi obligatoria por parte del compañero de La 1 de Televisión Española en las entrañas del SoFi Stadium. A poco más de una hora para el comienzo del partido entre España y Bélgica, Álex Baena confesó que se enteró en la mañana de Estados Unidos de la noticia del grave incendio que aún sigue activo en Almería, más concretamente en la localidad de Los Gallardos. "Me he despertado hoy con la noticia y la verdad que hoy el fútbol pasa hoy a un segundo plano. Estamos para ayudar en todo lo que podamos", confesó el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española.

Imagen del incendio en Los Gallardos (Almería)

Además, ya cuestionado sobre el propio encuentro ante Bélgica, no escondió lo emocionante que sería poder disputar unas semifinales del Mundial: "Sabemos la importancia del partido de hoy. Estar como en los últimos partidos, ser un bloque y jugar unas semifinales puede ser muy bonito".

El Mundial guarda un minuto de silencio por el incendio de Almería

En los minutos previos al arranque del partido entre España y Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood (California), se guardará un minuto de silencio por las 12 víctimas que se contabilizan hasta el momento en el incendio de Los Gallardos (Almería). El incendio además ha provocado que un total de 23 personas permanezcan desaparecidas. El incendio sigue activo y los vientos existentes en la zona no están facilitando las labores de extinción. El mejor homenaje que podría hacerle tanto España como el propio Álex Baena a las víctimas y afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería) sería una victoria este viernes en los cuartos de final del Mundial.