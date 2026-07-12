Haaland elige campeón tras decir adiós al Mundial: "Tuve su camiseta antes que la de Noruega"

El delantero de Noruega se marcha feliz por haber "puesto a Noruega en el mapa" y asegura que a partir de ahora irá con los ingleses: "Por supuesto que quiera que gane Inglaterra"

Erling Haaland ha dicho adiós al Mundial 2026 después de caer en los cuartos de final ante Inglaterra, en un partido en el que los noruegos se pusieron por delante pero sufrieron dos duros golpes, uno, el del empata, en el tiempo añadido de la primera parte, y el segundo, nada más comenzar los 30 minutos extra de la prórroga.

Pero el delantero de la selección nórdica se marcha con el buen sabor de boca de haber hecho un gran Mundial y sobre todo, haber puesto en el mapa para todo el mundo a su país, Noruega. "Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo el delantero del Manchester City en la zona mixta tras quedar eliminados.

Noruega cayó ante Inglaterra por 1-2 en cuartos de final, aunque lograron llevar a la prórroga a los actuales subcampeones de Europa. "Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", insistió Haaland con mensaje de ambició para el futuro.

Además, el delantero del Manchester City quiso mandar un mensaje para las generaciones venideras del fútbol noruega, y que el papel de su país en este Mundial haya servido como acicate para todos ellos. "Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega".

Nacido en Inglaterra el 21 de julio del 2000, el mismo verano en que su padre, Alf-Inge Haaland, fichaba por el Manchester City desde el Leeds United, aunque tres años más tarde la familia Haaland se mudó a Noruega tras la retirada de su padre del fútbol profesional. Es por ello por lo que Erling Haaland ha dejado claro que a partir de ahora va con Inglaterra en este Mundial: "Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita".

Su gran relación con Jude Bellingham

El delantero también tuvo elogios para su antiguo compañero en el Borussia Dortmund, Jude Bellingham, quien precisamente anotó el doblete que eliminó a los noruegos.

"Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que hoy haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece", aseguró sobre el futbolista inglés del Real Madrid.

Antes de decir que Bellingham es "uno de los mejores del mundo" e Inglaterra y el Real Madrid "tienen mucha suerte" de tenerlo en sus filas. Haaland abandona el primer Mundial de su carrera con siete goles en cinco partidos, que sirvieron para que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de un torneo.