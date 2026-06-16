Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno, se vuelve viral tras su análisis del debut de España en el Mundial

El político del PP habló en el periódico 'El Debate' analizó el empate de la selección española ante Cabo Verde. "Lo que de verdad importa es meter más goles que el rival", afirmó en parte de su reflexión. Óscar Puente, ministro de transporte del Gobierno de Pedro Sánchez, ironizó sobre Rajoy en X (antes Twitter)

El que fuese presidente del Gobierno de España desde 2011 hasta 2018, Mariano Rajoy, y que dejase de ser presidente después del triunfo de una moción de censura por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez, es un conocido aficionado al fútbol. Mariano Rajoy parece que este pasado lunes no se perdió el debut de la selección española en el Mundial 2026 ante Cabo Verde.

El ex presidente del Gobierno de España analizó el tropiezo de los pupilos de Luis de la Fuente y su reflexión se ha hecho viral por apostar por claras evidencias como la de que si la Roja no marcó y Cabo Verde tampoco, hubo un empate al final.

La reflexión de Mariano Rajoy sobre el empate de España ante Cabo Verde

La reflexión de Mariano Rajoy en el diario El Debate empezaba hablando de que lo importante en el fútbol es "meter más goles que el rival, ya que si no se hace se pierde "o en el mejor de los casos, empatas". Ese primer párrafo de la reflexión de Mariano Rajoy tituló 'Vendrán tiempos mejores' se cerraba con un "España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0".

Seguidamente, Mariano Rajoy hablaba de las largas distancias que tendrían que realizar algunas selecciones: "Algunos equipos se verán obligados a recorrer más de 10.000 kilómetros solo en la fase de grupos". Seguidamente el ex presidente del Gobierno de España hacía una pequeña crítica al alto precio de las entradas en el Mundial 2026: "Generarán más ingresos que cualquier otro y algunos, más preocupados por estas cuestiones que por el balón, estarán muy contentos".

Mariano Rajoy critica el interés de algunos partidos del Mundial

No dudó Mariano Rajoy en hablar del interés que podían generar algunos partidos de un Mundial que cuenta con 48 selecciones y lo asemejó al interés de partidos de la liga de Turquía: "Veremos si los que somos aficionados al fútbol podemos disfrutar como ellos, sobre todo en los partidos de la primera fase. Tengo más que serias dudas de que eso vaya a ser así, pero no me sumo a los que piensan que muchos partidos van a provocar el mismo interés y entusiasmo que algunos de la liga turca".

Rajoy, junto a Florentino Pérez, el rey Felipe VI y Platini en la final de Milan entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Por último, Rajoy recordaba que en el Mundial 2010, en el que España terminó ganando su primera estrella, la Roja empezó perdiendo ante Suiza: "Yo soy optimista. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Recuerdo que, cuando ganamos el Mundial de 2010, perdimos el primer partido con Suiza y recuerdo que no hace mucho tiempo ganamos el primer partido por 7-0 y luego nos eliminaron en octavos".

Estas reflexiones de Mariano Rajoy, especialmente la primera parte, fueron usadas por el actual ministro de transportes en su cuenta personal de X (antes Twitter) para ridiculizar en cierto modo las palabras del ex presidente: "Y hoy, mis queridos niños de 2º de primaria, el dictado nos lo dedica M. Rajoy. Escribid", publicó en dicha red social.