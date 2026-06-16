El contrato de Luis de la Fuente y su verdadera cláusula de rescisión

Aunque tiene contrato firmado hasta 2028 y la próxima Eurocopa ya asegurada dentro del proyecto, el verdadero termómetro del ciclo de Luis de la Fuente será lo que ocurra en el Mundial. El discreto estreno de España, empatando ante Cabo Verde, ya ha encendido las primeras dudas

El empate de España ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026 ha cortado de raíz la sensación de euforia que acompañaba a la selección tras la conquista de la Eurocopa. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llegaba a la cita de Norteamérica como uno de los aspirantes al título, pero su estreno se saldó con un inesperado 0-0 que ha reabierto las primeras dudas sobre su rendimiento en el torneo.

La situación resulta especialmente significativa porque el seleccionador afronta el Mundial desde una posición de máxima estabilidad institucional. Hace apenas unos meses, la Real Federación Española de Fútbol decidió blindar su proyecto con una renovación hasta 2028, extendiendo su contrato hasta la próxima Eurocopa y consolidando su liderazgo tras los últimos éxitos.

Sin embargo, el fútbol de selecciones rara vez mide a los entrenadores por sus contratos. Los Mundiales suelen convertirse en el único verdadero termómetro de continuidad.

El contrato de Luis de la Fuente: estabilidad hasta 2028 con la Eurocopa como respaldo

La renovación firmada en 2025 no fue una ampliación menor. Tras la llegada de Luis de la Fuente al banquillo en 2022, el técnico heredó inicialmente condiciones propias de su etapa en categorías inferiores, prácticamente sin cambios respecto a su etapa en la Sub-21.

La Federación, ya bajo la nueva dirección, terminó por consolidar su proyecto con una ampliación de contrato hasta la Eurocopa de 2028, acompañada de una mejora salarial significativa que elevó su ficha hasta cifras cercanas a los dos millones de euros brutos por temporada.

El movimiento respondió a la voluntad de garantizar estabilidad en torno a una generación joven liderada por jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Gavi o Cubarsí, todos llamados a sostener el futuro de la selección.

El Mundial 2026, el verdadero punto de control del proyecto de España

Más allá de los contratos, el Mundial 2026 se ha convertido en el gran examen del proyecto de Luis de la Fuente. El seleccionador no solo se juega el prestigio deportivo, sino también la validación del ciclo iniciado tras la Eurocopa.

La victoria en el torneo continental reforzó su figura y consolidó la confianza de la Federación, pero el escenario mundialista eleva el nivel de exigencia y reduce el margen de error.

El empate ante Cabo Verde ha cambiado el contexto competitivo: de una selección aspirante con margen de crecimiento a un equipo obligado a responder de inmediato a la presión.

El empate ante Cabo Verde activa las primeras dudas en el estreno

El 0-0 en el debut no compromete matemáticamente el futuro de España en el torneo, pero sí introduce ruido en torno a las sensaciones del equipo.

Hasta ahora, el debate giraba en torno a las opciones reales de la selección para pelear por el título. Sin embargo, tras el estreno, la conversación se desplaza hacia la capacidad del equipo para imponerse en partidos cerrados y gestionar la presión en escenarios de máxima exigencia.

Ese cambio de narrativa afecta directamente al seleccionador y a la lectura externa de su proyecto.

El Mundial como verdadera cláusula de rescisión del seleccionador

En términos contractuales, Luis de la Fuente está blindado hasta 2028. Pero en la práctica, como ocurre con todos los grandes seleccionadores, existe una cláusula no escrita que condiciona cualquier proyecto: el rendimiento en el Mundial.

Un buen papel, con España en fases finales o peleando por el título, reforzaría su posición de cara al siguiente ciclo. Un torneo por debajo de las expectativas, en cambio, reabriría el debate pese a la duración del contrato.

Por eso, el empate ante Cabo Verde trasciende el resultado. No es solo un tropiezo en el debut, sino el primer aviso de que el verdadero examen de Luis de la Fuente no está en el contrato firmado… sino en el Mundial que acaba de comenzar.