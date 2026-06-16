Rafael Louzán ratifica a Luis de la Fuente: "Sé cómo somos en España"

El presidente de la RFEF, que estuvo viendo el España-Cabo Verde en Atlanta, ha llamado a la calma y a la prudencia, mostrando su total apoyo al seleccionador y a sus jugadores: "No ha pasado nada más que hemos empatado, nos quedan dos partidos por delante y vamos a por la victoria"

Tras el decepcionante debut de España en el Mundial de 2026, donde no ha podido pasar del empate frente a Cabo Verde, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha querido mandar un mensaje de optimismo y ánimo a la afición española asegurando que "lo bonito" y "lo bueno" están aún "por llegar".

"Sé cómo somos en España. La prudencia siempre es buena consejera. Todos veían a España como favorita en el Mundial y contra Cabo Verde. Lo primero que hay que hacer es felicitar a Cabo Verde, que ha hecho su partido, y lo ha puesto difícil a España", dijo Louzán en declaraciones a la agencia EFE.

"Es el primer partido y necesitamos rodaje y partidos. Lo hemos tenido en un maravilloso estadio e invito a que nos animemos. No ha pasado nada más que hemos empatado. Nos quedan dos partidos por delante que vamos a por la victoria y España tiene una gran selección, nadie debe tenerlo en duda. El seleccionador está plenamente convencido de lo que queremos y hasta dónde podemos llegar. Hace falta camino y resultados, pero seguramente lo vamos a conseguir. Mucho ánimo por llegar. Lo bonito y lo bueno está por llegar", completó.

Louzán, con los derechos humanos en el King Center de Atlanta

Estas declaraciones se han producido tras asistir a un acto en el King Center de Atlanta, fundado en 1968 por Coretta Scott King, viuda de Martin Luther King Jr, para preservar y difundir su legado. El recinto alberga la tumba de ambos y desarrolla programas educativos y de formación para impulsar el cambio social inspirado en los principios del movimiento por los derechos civiles.

Al evento acudieron, además, la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, y Barbara Harrison, responsable del King Center. También estuvo presente Michael Henderson, un historiador aficionado estadounidense que dedicó 40 años para reconstruir la historia de su tataratatarabuela Agnes Mathieu, una mujer esclavizada en la Luisiana española del siglo XVIII.

Este descubrió un documento de manumisión firmado el 16 de diciembre de 1779 por el gobernador español Bernardo de Gálvez, mediante el cual Agnes obtuvo su libertad tras una larga lucha y gracias también al apoyo de Mathieu Devaux dit Platilla, un soldado de origen francés que luchó por liberar a la que después se convertiría en su esposa. Ambos tuvieron siete hijos y Henderson desciende de uno de ellos.

Su hallazgo mostró cómo leyes españolas permitieron a algunas personas esclavizadas comprar o reclamar su libertad. Una lucha por los derechos humanos que compartió durante el evento y que ponderó Rafael Louzán.

"El King Center es un lugar simbólico para la historia de la humanidad y, por lo tanto, aparte de ver a nuestra selección, no podíamos faltar de estar aquí. Estamos en un lugar lleno de historia y de memoria, ante todo un símbolo de la defensa de los derechos humanos", señaló el presidente de la Federación.

"Nos llevamos un grandísimo recuerdo de nuestra presencia en Atlanta y que sigamos en este camino. En el fútbol y en el deporte en general defendemos la igualdad y la erradicación del racismo y la violencia que se producen en el fútbol. Qué mejor momento que hacerlo en el inicio del camino de España en este Mundial”, completó.