Luis de la Fuente se queda sin margen de error: el cambio de España empieza por Lamine Yamal, Nico Williams... ¿y Borja Iglesias?

El empate de España deja claras conclusiones de las que el seleccionador debe aprender: no puede renunciar a las bandas y los que mejor estén físicamente deben ser titulares frente a Arabia Saudí

El debut de España en este Mundial 2026 fue bastante decepcionante. Una de las claras favoritas al título no pudo ante la debutante Cabo Verde, la 67ª del ranking FIFA, y lo peor de todo, es que no había síntomas de que si el partido dura 30 minutos más, el resultado hubiera sido diferentes.

Porque son eso, las sensaciones, lo que más preocupa más allá del punto obtenido, que tras el empate entre Arabia Saudí y Uruguay no es nada malo. El grupo H sigue igualado, todos con un punto, por lo que está destinado a decidirse en la última jornada de la fase de grupos.

Pero para ello, España debe mejorar mucho su imagen ante Arabia Saudí, una selección más competitiva que Cabo Verde y ante la que ya cabe esperar alguna sorpresa. Para evitarla, Luis de la Fuente debe tocar algunas teclas y evidentemente hacer cambios en el once.

Lamine Yamal y Nico Williams deben ser titulares ya

La verticalidad en la bandas es impepinable. España necesita ritmo y velocidad tanto en la izquierda como en la derecha pero desde el minuto uno, nada de Ferran Torres, y ni mucho menos Gavi, que posiblemente completó uno de sus peores partidos con la camiseta de España.

Entiendo Luis de la Fuente no quisiera poner ni a Lamine Yamal ni a Nico Williams de inicio pues no estarán al 100% para ser titulares pero ahora estas ante la posibilidad de que tan solo te queden dos partidos en el Mundial... ¿No es momento para arriesgar ya? Yo los pondría de inicio hasta que el físico les aguante, 50, 60 o 70 minutos, si no, haberlos dejado en casa.

En un Mundial tienes que ir desde el principio con los once jugadores que estén mejor físicamente, pues no hay margen de error. Y si no, hay otras alternativas como Yeremy Pino o Víctor Muñoz, otros dos que se quedaron inéditos en el partido ante Cabo Verde.

¿Y Borja Iglesias cuándo?

Pero más sangrante me parece el caso de Borja Iglesias. Es inexplicable y casi indefendible que Mikel Oyarzabal jugara el partido completo viendo lo tapado que estuvo todo el encuentro y que decidiera dejar en el banquillo a otro tipo de delantero como es Borja Iglesias.

Un futbolista corpulento, difícil de sujetar en la marca para los centrales y que sabe moverse muy bien en el juego de espaldas y aguantar el balón con el que España podría haber sacado provecho viendo que insistía estérilmente por dentro. Además, Cucurella, Marcos Llorente y compañía podrían haber aprovechado su altura para que hubiera rematado alguno de los centros que ganaban casi siempre la zaga caboverdiana.

Pero no se engañen, el único culpable de esto es Luis de la Fuente. El seleccionador tardó un mundo en agitar el partido y eso que el duelo pedía cambios ya en el descanso. Obcecado en su error, De la Fuente siguió con los mismos once jugadores en la segunda parte haciendo un favor al rival.

Esperemos que haya aprendido la lección para el partido ante Arabia Saudí, si no, el batacazo será de órdago. Ya sale del choque ante Cabo Verde como el gran señalado, por el planteamiento inicial y su pobre lectura durante el partido. No le queda margen de error y este se podría llevar por delante todo el crédito que se ganó en la Eurocopa si España acaba firmando una bochornosa eliminación, que esperemos no se de en apenas dos semanas.

Hay tiempo para corregir errores, limpiar la mente y buscar alternativas para partidos en los que los rivales te jueguen con un bloque bajo y cerrándote todos los espacios. Solo hay que trabajar, y por supuesto, jugar con los mejores.