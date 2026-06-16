Iván Campo, veterano de España, pide paciencia con Luis de la Fuente

El ex futbolista apostó en Marca porque a la selección española le irá mejor en la segunda jornada ante Arabia Saudí ya que el primero es el más complicado en su opinión "por la aclimatación" y por tener que jugar con "otros compañeros que tienes que habituarte a ellos"

El empate de la selección española ante Cabo Verde en el debut en el Mundial 2026 sigue dando que hablar en el entorno de España. Varios han sido los ex futbolistas, entrenadores y otras figuras relacionadas con el mundo del fútbol que han dado su opinión sobre lo que le ocurrió España y lo que le puede tocar vivir de aquí en adelante.

Uno de esas últimas voces ha sido la de Iván Campo, ex futbolista que disputó un Mundial en 1998 con la selección española en la cita de Francia. Iván Campo habló en radio Marca sobre la importancia de estar tranquilos con España y sobre todo dejar trabajar a Luis de la Fuente después del tropiezo en el arranque del Mundial ante Cabo Verde.

Iván Campo apuesta por la selección española de Luis de la Fuente

Iván Campo, que solo participó en un partido de España en el Mundial de Francia 1998 ante Senegal, habló de "estar tranquilo" y "dejar trabajar" al seleccionador para que con el paso del tiempo la selección española esté donde todos deseamos: "Lo importante ahora es estar tranquilos, dejar trabajar al seleccionador y a los jugadores y poco a poco el tiempo nos pondrá en el sitio que todos deseamos, que estar peleando hasta el final por el Mundial".

Sabe Iván Campo, como hombre veterano de fútbol, la complejidad que supone el ganar un Mundial y además de la dificultad añadida que tiene el primer partido de la fase de grupos ya que los jugadores tienen que aclimatarse y adaptarse al juego con sus compañeros: "Ganar un Mundial es muy difícil y se está viendo. Los que hemos tenido la oportunidad de jugarlo sabemos que el primer partido es el más complicado de todos por la aclimatación, porque tienes que volver a jugar y hacerlo con otros compañeros que tienes que habituarte a ellos".

Por último, Iván Campo apostó porque el siguiente partido de España ante Arabia Saudí irá mejor al encontrarse el grupo que comanda Luis de la Fuente más rodando y habiendo corregido errores: "El siguiente partido va a estar mejor, más rodada y corrigiendo los errores que nos ha pasado en el primer partido".

La selección española sigue en la casilla de salida en el Mundial 2026

El empate de la selección española de Luis de la Fuente fue un tropiezo importante en el arranque del Mundial para la Roja pero la suerte ha sonreído a los españoles. En el encuentro celebrado en la madrugada de este martes, Arabia Saudí y Uruguay empataron en el segundo duelo del grupo H por lo que en la segunda jornada, España tendrá las mismas opciones de ser líder que en la primera cita.

Eso sí, España deberá ganar a Arabia Saudí para no complicarse más la clasificación. En caso de triunfo y que Uruguay también ganase a Cabo Verde, el primer puesto del grupo se decidiría en la última jornada en un duelo directo entre ambos combinados.