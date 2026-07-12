La receta de Francia para parar a Lamine Yamal

Lacroix y Konaté valoraron el nivel de la selección española a poco menos de 48 horas para el duelo de semifinales entre la Roja y los Bleus

Francia y España ya preparan su duelo de semifinales del Mundial del próximo martes 13 de julio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). En el caso de Francia, los de Deschamps saben del peligro de España y especialmente de uno de sus mejores jugadores, Lamine Yamal. Este domingo, dos de los protagonistas que tendrán que parar a Lamine, los defensas Lacroix y Konaté, hablaron del jugador del Barcelona.

Lamine Yamal está realizando un Mundial en el que está yendo de menos a más y ante Francia, a la que ya marcó en la Eurocopa de 2024, podría ser su explosión definitiva para ayudar a España a meterse en la final del próximo 19 de julio.

Lacroix da las pautas para defender a Lamine Yamal

Lacroix, defensa de Francia, apostó por defender "dando lo mejor" para poder parar a Lamine Yamal: "Se defiende dando lo mejor. Es muy bueno y ya lo ha demostrado varias veces en este Mundial que puede hacer daño; pero nuestra plantilla también lo es, con la calidad defensiva que tiene. No hemos encajado muchos goles ni hemos concedido muchas ocasiones".

El central dejó claro que Francia conoce sus propias cualidades y las de España: "Somos conscientes de nuestras cualidades. Sabemos que España también tiene una plantilla muy buena, que también ha hecho un gran recorrido aquí. Después, nosotros jugamos todos los partidos para ganarlos. Todos los rivales son muy buenos jugadores y muy buenos equipos y los respetamos, pero tenemos un objetivo, que es ganar, y nos vamos a concentrarnos en eso".

Apostó Lacroix que el choque ante España será un gran partido: "Nos estamos preparando porque sabemos que va a ser un gran partido. Una semifinal de un Mundial, contra cualquier rival, siempre es complicada. Es un gran momento y un partido importante. Estamos aquí para prepararnos de la mejor manera y en las mejores condiciones".

Konaté no se centra solo en Lamine Yamal

El ya jugador del Real Madrid, Ibrahima Konaté, apostó por no centrarse solo en Lamine Yamal ya que toda la selección española tiene capacidad para hacer daño: "Es una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño. No es solo Lamine, es todo el equipo". En relación a las palabras de Lamine Yamal en las que afirmaba que si alguien tenía que tener miedo era Francia a España, Konaté apostó por ser humildes: "Hay que mantenerse en esa humildad que tenemos desde el principio y no caer en esa trampa, sobre todo en este momento de la competición".

Konaté señaló que en Francia apuestan por prepararse lo mejor posible: "Cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y, al final del partido, espero que el resultado sea favorable para nosotros". Por tanto, Francia sabe bien del nivel de España y está preparándose a conciencia para frenar tanto a Lamine Yamal como al resto de peligros con los que cuenta la selección de Luis de la Fuente.