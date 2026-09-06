Carrusel de buenas noticias en el Betis de cara a la Champions con Abde y Ceballos como protagonistas

El técnico chileno se frota las manos tras el regreso hoy al grupo de Abde y el trabajo a buen ritmo de Ceballos, pues ambos apuntan a Lille y la convocatoria presentará, probablemente, hasta cuatro novedades importantes

Tras el subidón por el triunfo contra el Real Madrid con penalti parado sobre la bocina, el Betis culmina esta semana con un carrusel de buenas noticias de cara al estreno en la Champions del próximo martes contra el Lille.

No en vano, el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ha deparado varias alegrías a Pellegrini y al beticismo con la presencia en el grupo de pesos de la plantilla que apuntan al debut verdiblanco en esta edición de la máxima competición continental.

Abde, la gran novedad en el entrenamiento, y Dani Ceballos, uno más

En este sentido, la gran novedad ha sido Ez Abde, que se ha sumado a resto para entrenarse con completa normalidad después de perderse el choque contra los de Mourinho por un inoportuno proceso vírico. Por ende, todo apunta a que podrá entrar sin problemas en la lista para el partido que se disputa en el Stade Pierre Mauroy.

También existe muchas opciones de que ingrese en su primera convocatoria tras su regreso a Heliópolis Dani Ceballos, pues hoy volvió a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros y las sensaciones son positivas de cara a la cita continental. Ya avisó Ceballos antes del duelo contra los madridistas que estaba apurando para llegar a tiempo y que esperaba estar ya dependiendo de sus evoluciones en las sesiones previas. De hecho, ya ha hablado con Pellegrini de esta posibilidad y se respira mucho optimismo al respecto.

Igualmente, se apuntará con casi total seguridad Giovani Lo Celso, que, una jornada más, trabajó como uno más y ya se encuentra disponible para entrar en las rotaciones.

Diego Conde ya disponible para Pellegrini

Por si fuera poco, Diego Conde, fichado este verano para competir con Álvaro Valles y lesionado desde el partido de pretemporada contra el Granada, también se ha unido en los últimos días a la dinámica de grupo y se encuentra en condiciones de integrar la convocatoria contra el Lille, la que sería su primera oficial. De esta forma, si no sucede nada raro, compartirá lista con Álvaro Valles, ahora mismo intratable, y Manu González, tercer portero del primer equipo.

Por tanto, la lista contra el cuadro entrenado por Davide Ancelotti presentaría a priori cuatro novedades muy importantes con respecto al último partido, con Ceballos, Lo Celso, Abde y Diego Conde,

Por ende, a día de hoy, la única baja asegurada es la de Aitor Ruibal, que continúa con su proceso de recuperación, por lo que Pellegrini cuenta ya con el plantel al completo salvo esta excepción de cara al ilusionante estreno en Europa contra el Lille.