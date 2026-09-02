El Betis no ha dicho la última palabra con Fidalgo e Iker Losada: siguen en el mercado de otras ligas

Ambos jugadores manejaron ofertas que no les convencieron para salir cedidos en el último día del mercado en España, pero hay otros países donde aún se puede fichar y en el club verdiblanco trabajan para encontrarles acomodo

El Real Betis cerró el mercado de fichajes con la venta de Pablo García, que se marchó entre lágrimas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y el esperado regreso de Dani Ceballos, que no se hizo oficial hasta más de una hora después de echarse la persiana en la sede de LaLiga (algo posible gracias a su condición de agente libre). No hubo forma de abrir más espacio en el límite salarial para poder lanzarse también a por el pivote que venía reclamando Manuel Pellegrini. Pero el capítulo de salidas aún podría seguir deparando novedades en los próximos días.

Lo Celso dijo 'no' a Boca Juniors

En el club verdiblanco intentaron convencer en vano para que hicieran las maletas a jugadores como Marc Roca, Nelson Deossa, por el que surgió en los últimos días una oferta de 12 millones del Spartak de Moscú, o Giovani Lo Celso. En el caso del argentino, ayer mismo fue vinculado de nuevo a Boca Juniors, en busca de un centrocampista de su perfil tras la lesión de Tomás Aranda. Según TyC Sports, un intermediario contactó con el internacional albiceleste para conocer su predisposición a recalar en la Bombonera, antes de dar el paso de presentar una propuesta a la entidad heliopolitana, pero la respuesta del jugador fue clara: quiere seguir en el Real Betis y jugar la Champions.

El Betis no ceja en su empeño: quiere aligerar la plantilla

De este modo, no se esperan novedades en este sentido, a pesar de que el mercado en Argentina no cierra hasta esta medianoche. Pero sí hay otros jugadores que todavía podrían poner rumbo a ligas extranjeras cuyos mercados continúan igualmente abiertos. Y es que, como apunta Al final de La Palmera, la intención del club es seguir aligerando la amplia nómina de 25 futbolistas con los que cuenta el 'Ingeniero' en estos momentos (más canteranos como Morante o el meta Manu González) debido al peso económico y deportivo que supone en esta campaña de Champions.

El Celta de Vigo no logró convencer a Álvaro Fidalgo

Así, uno de los señalados es el internacional mexicano Álvaro Fidalgo, a quien se intentó colocar este pasado martes en varios equipos de LaLiga. A su puerta llamaron Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, primero, y luego hubo conversaciones con el Celta de Vigo, que planteó una cesión con opción de compra como alternativa a una oferta previa de traspaso de unos dos millones de euros.

Al jugador nacido en Oviedo, sin embargo, no le convenció ninguna de las propuestas señaladas. Pero se espera que pueda seguir negociando en las próximas horas una salida que serviría para ajustar el plantel bético. Por ejemplo, hasta el 11 de septiembre aún podría regresar a México, donde mantiene un gran cartel tras disputar el Mundial con su selección.

Sin sitio en un centro del campo cargado de efectivos

El 'Maguito' fue una oportunidad de mercado el pasado enero. Por entonces, la idea era dar salida a Bakambu e incorporar a un delantero, pero las lesiones de Isco y Lo Celso hicieron que cambiase el guion y se optó por firmar al asturiano seis meses antes de quedase libre en el Club América, abonando dos millones para ello. Con la vitola de ídolo en el conjunto azteca, el mediocentro cayó de pie y fue titular en sus seis primeros encuentros de LaLiga, con gol incluido en el derbi, pero ya en el tramo final de la pasada campaña solo participó en tres de los últimos 13 choques. Una situación que se ha visto agravada este curo, pues aún no ha debutado en las tres jornadas celebradas, si bien Pellegrini justificó su ausencia en las dos primeras por unas molestias de rodilla.

La conclusión, en cualquier caso, es que Fidalgo sobra en un centro del campo superpoblado. Y lo mismo le sucede a Iker Losada, cuya salida parecía cantada desde el primer día, si bien se fue enquistando hasta no producirse. El gallego manejó ofertas para salir cedido a Segunda división hasta última hora, pero quiso apurar para quedarse en Primera y finalmente no se movió de La Cartuja.

Iker Losada fue tentado desde Grecia, Países Bajos o Polonia, cuyos mercados siguen abiertos

Igualmente, en su caso se espera que aún pueda decir adiós en los próximos días. De hecho, ya contó semanas atrás con una propuesta de Grecia, cuyos clubes pueden fichar hasta el día 15. Además, ayer mismo Diario de Sevilla apuntó el interés de AZ Alkmaar y Jagiellonia (además de Rayo Vallecano y UD Almería), dándose la circunstancia de que el primero de ellos aún tiene de plazo para firmar en Países Bajos hasta hoy miércoles, mientras que el límite del conjunto polaco está fijado el día 9.

Aún hay, además, otros mercados abiertos, como Portugal (15 de septiembre), Estados Unidos (3), Bélgica (3), Turquía (4) o incluso Arabia Saudí (6). Diferentes vías que en el Real Betis confían en que, esta vez sí, ofrezcan tanto a Álvaro Fidalgo como Iker Losada un destino que les pueda cuadrar para abandonar la plantilla. Para ello, desde La Cartuja se trabaja desde ya en encontrarles acomodo.