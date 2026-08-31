El Betis coloca a Álvaro Fidalgo en el mercado para desbloquear la planificación

Ahora sí, la salida del internacional mexicano es una posibilidad que se baraja en La Cartuja para poder abrir hueco (salarial y deportivo) a los dos fichajes pretendidos: Dani Ceballos y un pivote

El Real Betis apura la recta final del mercado de fichajes con varios frentes abiertos. El objetivo en materia de incorporaciones es conocido por todos: Dani Ceballos y un pivote. Aunque el orden de preferencias del club y el de Manuel Pellegrini no parecen ser el mismo. Pero para poder formalizar ambos refuerzos, en cualquier caso, es necesario abrir hueco en el ajustado limite salarial, algo que solo se conseguirá dando salidas (también podrían ayudar los avales personales de Ángel Haro o José Miguel López Catalán).

Las salidas en las que trabaja el Real Betis

En este sentido, no habrá problemas para colocar a los descartados Iker Losada y Gonzalo Petit, cerca de marcharse cedido al Cádiz pese al interés de Midtjylland y Olympique de Lyon en su traspaso. También se trabaja en la venta de Pablo García, por el que ofertaron Hull City y Olympiacos sin llegar a un acuerdo. Pero para poder contentar al 'Ingeniero' con la llegada del mediocentro "posicional" que ha reclamado, además del regreso utrerano, será necesario no solo generar espacio económico, sino también deportivo, pues en estos momentos ya hay siete centrocampistas para tres puestos.

La primera intención era colocar a Nelson Deossa, pero el colombiano ha ido rechazando las propuestas que le han llegado y ha expresado públicamente que su idea es continuar, fortalecido por los minutos que el técnico chileno le viene concediendo en este arranque de curso. Quien no ha jugado todavía, en cambio, es Álvaro Fidalgo (el único con dorsal que no lo ha hecho junto a Iker Losada), pudiendo ser el elemento a sacrificar para dejar hueco a los pretendidos fichajes.

No ha sido utilizado aún por Manuel Pellegrini

Días atrás ya se venía rumoreando, sobre todo en México, con la posible marcha del internacional azteca ante su falta de oportunidades. Pero fue el propio Pellegrini el que aclaró que su ausencia en las dos primeras jornadas, tras sumarse al trabajo más tarde por su presencia en el Mundial, se debió a unas molestias de rodilla de las que no estaba recuperado al cien por cien. Pese a ello, el ovetense estuvo en el banquillo ante Real Sociedad y Valencia. Y este pasado sábado, aparentemente ya listo, volvió a quedarse en el banco frente al Levante.

Una posible pista en la Ciudad Deportiva

Este lunes, en el regreso al trabajo, se ha ejercitado con normalidad, si bien a la conclusión del entrenamiento era uno de los últimos en abandonar la Ciudad Deportiva Luis de Sol, donde se encontraban tanto Manu Fajardo, director deportivo, como su segundo de a bordo, Álvaro Ladrón de Guevara. Una posible pista sobre el cambio de parecer del Real Betis sobre su futuro, pues informa ABC de Sevilla de que en las oficinas verdiblancas, ahora sí, se plantean seriamente la salida de Álvaro Fidalgo para dejar sitio a Ceballos y el pivote y ya es algo que se está sondeando.

Su mayor mercado, en España

Los movimientos en este sentido parten de la propia entidad bética, consciente de que 'El Maguito' tiene mercado tanto en el extranjero como, especialmente, en LaLiga. Pero, de momento, el asturiano no ha comenzando a negociar con ningún club. Todo dependerá de si llega alguno que le convenza para salir -y lógicamente también al club- apenas unos meses después de su fichaje, pues durante todo el verano es algo que no se había planteado.

El coste del fichaje y los números de Álvaro Fidalgo

Cabe recordar que el internacional mexicano aterrizó en La Cartuja el pasado mes de enero por unos dos millones de euros ante las lesiones de Iso y Lo Celso, siendo considerada su incorporación una oportunidad de mercado seis meses antes de que finalizara su contrato con el América. Y lo cierto es que el ex canterano del Real Madrid cayó de pie. Fue titular en sus seis primeros encuentros de LaLiga y se estrenó como goleador en el derbi disputado en casa. Pero su rol cambió de forma radical en la recta final y solo participó en tres de los últimos 13 choques del campeonato.

Un traspaso antes que una cesión

Ahora, a poco más de un día para que la ventana de transferencias eche el cierre, Álvaro Fidalgo podría hacer las maletas de forma apresurada. Probablemente, mediante un traspaso definitivo, más lógico que una cesión dada su edad (29 años). Hay clubes interesados y las próximas horas serán cruciales. Puede ser la llave que desbloquee la planificación de Manu Fajardo, algo que también podría conseguirse con ventas más traumáticas como las de Natan o Abde, si bien en sus casos habría que fichar también a relevos de garantías.