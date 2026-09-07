Getafe - Celta de Vigo: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

El cuadro azulón comandado por Bordalás tratará de seguir alargando la racha de partidos sin ganar de los de Claudio Giráldez en el choque que dará comienzo a partir de las 19:00 horas en el Coliseum

El Estadio Coliseum acoge el lunes 7 de septiembre el encuentro entre el Getafe y el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Los de José Bordalás y los de Claudio Giráldez afrontan la jornada 4 sin tener aún las mejores sensaciones.

El Getafe y el Celta de Vigo en la clasificación de LaLiga

El Celta de Vigo suma dos puntos en cuatro partidos, mientras que el Getafe suma tres puntos en tres partidos. Curiosamente, aunque salvando la diferencia de una jornada, Getafe y Celta de Vigo suman el mismo número de goles a favor (1) y en contra (4).

Así llegan Getafe y Celta de Vigo

El Getafe de Bordalás y el Celta de Vigo de Claudio Giráldez llegan separado por tan solo dos puntos pero la diferencia radica en que los azulones cuentan con un partido menos. Los vigueses disputaron la pasada semana el encuentro adelantado de la sexta jornada ya que esta fecha coincidirá con el comienzo de la Europa League, donde jugarán los olívicos. El Getafe suma cuatro puntos tras tres encuentros y el Celta de Vigo con cuatro choque de LaLiga EA Sports ya disputados.

¿Dónde ver por TV el Getafe - Celta de LaLiga EA Sports?

El choque entre el Getafe y el Celta de Vigo se disputará este lunes 7 de septiembre, a partir de las 19:00 horas. El encuentro entre Getafe y Celta de Vigo se podrá seguir por televisión a través de M+ LALIGA 2 (M57 O112), M+ LALIGA HDR 2 (M441 O122) y LaLiga TV Bar. También se puede seguir por internet en Movistar Plus+, en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Además, en ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica del encuentro entre Getafe y Celta de Vigo una vez que el choque concluya en el Coliseum. También podrá disfrutar de las noticias más destacadas relacionadas con el choque y las reacciones más relevantes de los protagonistas.

Alineaciones probables de Getafe y Celta de Vigo

El Getafe de José Bordalás, que en la previa del duelo dejó claro que la plantilla era corta y que desde la dirección deportiva se era consciente, espera la vuelta de Mario Martín y Andrés García. Otro de los que podría estar es Iván Azón, el jugador cedido por el Como de Cesc Fábregas y con pasado en la Real Sociedad, ya ha entrenado a las órdenes del técnico ilicitano.

Once posible del Getafe hoy: David Soria, Gudelj, Romero, Djené, Mojica, Femenia, Mangala, Francho, Terrats, Satriano y Enes Ünal.

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez se presenta en el Coliseum con la vuelta después de lesión de Borja Iglesias. Eso sí, el técnico gallego confirmó que "no está para 90 minutos". No estará a buen seguro Febas y el canterano Andrés Antañón, uno por no estar aún recuperado y el otro por decisión técnica, al igual que sucede con Faye.

Getafe No Iniciado - Celta

Once posible del getafe hoy: Radu, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Javi Galán, Carreira, Moriba, Román, Hugo Álvarez, Iago Aspas y Pablo Durán.