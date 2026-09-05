Bordalás, técnico del Getafe, contundente con su plantilla: "No podemos estar contentos"

El conjunto azulón recibe la de Claudio Giráldez este lunes con un Bordalás crítico y directo: "La plantilla se ha quedado muy corta” y avisa que "no será un partido fácil"

El Getafe recibirá este lunes al Celta de Vigo en una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Por ello, José Bordalás ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar cómo se encuentra el equipo. El técnico del club azulón ha sido muy crítico con su plantilla tras el cierre del mercado de fichajes, destacando el bajo número de jugadores de los que dispone ya que "tenemos tres competiciiones".

José Bordalás avisa por el partido contra el Celta: "No será un partido fácil"

De esta manera, Bordalás ha valorado el encuentro contra el Celta de Vigo: "Para nosotros el partido de El Sadar ya es historia. Hemos estado trabajando esta semana para analizar y corregir los errores, y afrontar el próximo partido contra el Celta con las máximas garantías. Sabemos que no será un partido fácil, no hay partidos fáciles en Primera División".

Además, el técnico del Getafe ha añadido que "el Celta es un equipo que también viene con un déficit porque no ganó en el campeonato todavía y querrá conseguir una victoria y sumar puntos. Será un partido tremendamente difícil, pero el equipo está preparado y con la mentalidad para intentar hacer un gran partido".

José Bordalás: "El Celta tiene mucho mérito porque han sacado muchos jugadores de la cantera"

Por otro lado, Bordalás ha comentado la importancia de la cantera: "Necesitas tener una muy buena estructura. Eso no se consigue en poco tiempo; hay que sentar las bases y trabajar durante años para lograr resultados. No es sencillo, y el Celta tiene mucho mérito porque han sacado a muchos jugadores de la cantera, están haciendo un gran trabajo en las últimas temporadas, e incluso han llegado a Europa por méritos propios".

Sobre los lesionados, el técnico del Getafe ha explicado que "parece que van recuperándose. A Mario parece que finalmente vamos a poder contar con él, a Andrés también. Abqar, vamos a ver, todavía está con la readaptación y veremos si mañana en la última sesión podemos contar con él. Sobre Abqar, han salido noticias, pero a día de hoy es jugador del Getafe y, obviamente, es uno más de la plantilla".

José Bordalás, muy claro: "Nuestro primer objetivo es la permanencia"

José Bordalás apuntó el buen ambiente en el vestuario del Getafe: "Sí, eso es lo que intentamos los técnicos: lograr un buen ambiente en el día a día, en el vestuario, en el trabajo, e interpretarlo como una familia, porque pasamos muchas más horas con los chicos que con nuestras propias familias. Es lo que hemos intentado a lo largo de toda mi carrera y lo que vamos a seguir intentando".

El técnico afirma que "el Getafe, aparte de ser un club que lleva muchos años en Primera División, es un club al que nos gustaría a todos que se nos pudiera exigir estar en Europa cada año, pero lamentablemente no es así. Nuestro primer objetivo es la permanencia. Sí que es una auténtica familia; todos nos llevamos francamente bien y queremos que eso se refleje en el terreno de juego"

José Bordalás, sin pelos en la lengua: "La plantilla se ha quedado muy corta"

José Bordalás fue tajante cuando le preguntaron por sus sensaciones con la plantilla del Getafe, a la que llegó Gudelj: "Coincido con mi presidente y con el sentir de la afición en que la plantilla se ha quedado muy corta. Obviamente, es el sentir de todos. No podemos estar contentos porque tenemos tres competiciones por delante de mucha exigencia, y esa es la realidad".

Pese a ello, Bordalás, que cuenta con Iván Azón, dejó claro que "nosotros vamos a intentarlo todo. Obviamente no podemos tirar nada, porque tenemos una responsabilidad con nuestro club y con nuestra afición, y tendremos que competir al máximo nivel dentro de nuestras posibilidades y con los efectivos que tengamos".

Por último, el técnico del Getafe explicó que se sienten "bien porque miramos por la salud de los jugadores, y en este comienzo lo hemos podido comprobar; han tenido que jugar prácticamente los mismos. Tenemos muchos jugadores con dificultades, con problemas físicos, y la temporada es muy larga".