Gudelj, sobre Bordalás: "Él sabe lo que traigo, experiencia, intento dejarlo todo en el campo"

El exjugador del Sevilla ha sido presentado como nuevo jugador azulón, dónde ha destacado los motivos de su fichaje: "Me decidí porque es un club grande, lleva muchos años jugando LaLiga". Junto al serbio, ha tenido oportunidad Iván Azón de comentar sus sensaciones con su llegada: "Jugar Europa es un gran paso"

Nemanja Gudelj ha sido presentado como nuevo jugador del Getafe. El serbio, que ha firmado por una temporada, ha confesado las claves de su fichaje por el conjunto azulón, destacando la figura de José Bordalás. El ex del Sevilla ha desvelado que habló con futbolistas de la actual plantilla, como Maksimovic y David Soria, así como con el propio técnico. Por otro lado, el centrocampista ha sido tajante: "He venido a dejarlo todo".

Junto a Nemanja Gudelj, también ha sido presentado en el día de hoy Iván Azón. El atacante llega cedido por el Como, por lo que será su estreno en Primera División: "Vengo ilusionado de poder pertenecer en este gran club, jugar Europa es un gran paso". afirmaba un jugador que cierra el mercado de fichajes en el Getafe, ilusionado en el proyecto de esta temporada en el que medirán sus fuerzas en la UEFA Conference League.

Nemanja Gudelj: "Me decidí por el Getafe porque es un club grande"

Por un lado, Nemanja Gudelj confesó que habló con José Bordalás, clave en su fichaje por el Getafe: "Hablé con el míster obviamente mucho, él sabe lo que traigo, experiencia, intento dejarlo todo en el campo. Llevo bastantes años jugando Europa, tengo experiencia. Va a venir bien, he venido aquí a dejarlo todo, a ayudar al club, muy contento por estar aquí y sacar los mayores éxitos posibles".

El exjugador del Sevilla explicó su decisión de elegir el Getafe como su próximo destino en su carrera, sabiendo que contaba con opciones como la del Málaga: "Me decidí porque es un club grande, lleva muchos años jugando LaLiga, un club muy estable, muy unido, me llamó mucho la atención, sobre todo la calidad del grupo, el míster, todo eso junto hizo llamarme mucho la atención y venir aquí a ayudar a este proyecto bonito".

Nemanja Gudelj: "Voy a dejarlo todo, tengo experiencia, gracias a Dios el físico me acompaña bien"

Nemanja Gudelj no dejó dudas sobre el compromiso que va a tener durante su etapa en el Getafe: "Durante mi carrera he enseñado ese ADN de intensidad, de dejarlo todo en el campo, conociendo al míster mejor es lo que pide. Voy a dejarlo todo, tengo experiencia, gracias a Dios el físico me acompaña bien. Muy contento por estar aquí, estar con el míster y luchar con este grupo maravilloso".

El centrocampista serbio apuntó que mantuvo conversaciones con jugadores como Maksimovic: "Hablé con varios jugadores, hablé con Maksi muchas veces en la selección y me habló maravillas del club y el míster. Llevo años jugando contra el Getafe y todo ha sido real, siempre han sido partidos duros y difíciles y eso viene gracias a su intensidad".

Además, Gudelj añadió que también habló con "David Soria, con Bordalás, con mucha gente y lo que espero es que va a ser una temporada dura como todas. Tengo mucha confianza en este grupo".

Iván Azón: "Jugar Europa es un gran paso"

Por su parte, Iván Azón destacó la ilusión con la que llega al Getafe: "Vengo ilusionado de poder pertenecer en este gran club, jugar Europa es un gran paso. Me ha hablado maravillas del club, son una familia y es lo que he visto yo. Es un lujo tener a tanto los compañeros como el cuerpo técnico y la familia que forma este club".

Sobre el interés del Getafe en otros mercados, el delantero cuenta que "no es el primer año que el club contacta, sobre todo por parte del míster, él me comentaba que hacía años que me veía, el año pasado al final no pudo ser y este año en cuanto tuve la llamada del club no dudé en coger la llamada del club".

Iván Azón: "Se entrena como se juega, es una caracterísitica que tuve siempre"

Iván Azón, que cerró el mercado del Getafe, valoró el ADN del Getafe: "Sí, lo he podido observar, se entrena como se juega, es una característica que tuve siempre, luchas todos los balones, dejarme la piel en el campo, no dejarme nada fuera. No es nada nuevo, eso sí que no me va a faltar en ningún momento en el campo".

Por último, el atacante, que se une a fichajes como el de Francho, habló de su apodo: 'Tiburón': "Es divertido, salió un poco con Francho y Francés en el Zaragoza, salió a raíz de una lesión que tuve que tuve que recuperar en la piscina y un poco por mi manera de jugar, en dejarme la piel que es mi manera de jugar. Al final salió ese apodo, se ha ido quedando y es un apodo muy chulo y bonito para mí".