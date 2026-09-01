Iván Azón, el refuerzo que busca el Getafe

El Getafe acelera en el último día de mercado para reforzar el ataque y tiene a Iván Azón como uno de sus principales objetivos. El delantero del Como apunta al Coliseum en calidad de cedido con opción de compra para ampliar las alternativas ofensivas que pedía Bordalás

Toni Muñoz trabaja contrarreloj para terminar de dar forma a la plantilla de José Bordalás y, entre posibles salidas y nuevas incorporaciones, el ataque aparece como una de las prioridades. En ese escenario, el nombre de Iván Azón gana fuerza para reforzar la delantera azulona. El delantero aragonés, de 23 años, pertenece al Como italiano y todo apunta a que saldrá del conjunto transalpino en este último día de mercado. Su próximo destino podría estar en el Coliseum, donde llegaría en calidad de cedido y con una opción de compra.

La operación encaja con una de las peticiones de Bordalás. El técnico necesita ampliar sus alternativas ofensivas después de que Enes Ünal y Martín Satriano hayan asumido prácticamente todo el protagonismo en las primeras jornadas. La llegada de Azón permitiría repartir esfuerzos y añadir una pieza más a la rotación junto a Borja Mayoral.

Un delantero que busca continuidad

Azón aterrizó en el Como durante el mercado invernal de la temporada 2024/25, aunque no llegó a estrenarse con el conjunto italiano. El club decidió buscarle minutos lejos de la Serie A y encontró una salida en Inglaterra, donde defendió la camiseta del Ipswich Town. Su experiencia en el fútbol inglés le permitió acumular protagonismo. Disputó 40 encuentros, en los que consiguió marcar cuatro goles y repartir dos asistencias.

Ahora, después de esa etapa, el atacante podría regresar a España para afrontar un nuevo reto en LaLiga. El Getafe aparece como una oportunidad para que Azón vuelva a tener un papel importante y, al mismo tiempo, para que Bordalás disponga de una alternativa más en una zona que considera especialmente mejorable.

El Getafe no descarta más movimientos

La posible llegada de Azón no tiene por qué ser el último movimiento ofensivo del Getafe. El conjunto azulón mantiene abiertas distintas posibilidades y, si aparece una oportunidad interesante en las últimas horas, podría incorporar algún jugador más para el ataque, ya sea otro delantero o un futbolista de banda. Todo dependerá de cómo avance un día que se presenta frenético en las oficinas del Coliseum. Toni Muñoz quiere cerrar el mercado con una plantilla más profunda y con recursos suficientes para afrontar la temporada.

Azón está cerca de convertirse en una de esas piezas. Una cesión con opción de compra que puede darle a Bordalás el relevo que necesita para que Ünal y Satriano no tengan que cargar solos con todo el peso ofensivo del equipo.