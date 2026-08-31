Ángel Torres confirma el reconocimiento que recibirá David Soria en el Getafe

Ángel Torres ha repasado la actualidad del Getafe antes del duelo ante Osasuna y ha confirmado que David Soria recibirá la insignia de oro y brillantes del club. El presidente azulón también habló del regreso de Enes Ünal y del objetivo de volver a Europa

Ángel Torres ha repasado la actualidad del Getafe antes del encuentro frente a Osasuna y ha dejado varios titulares en los micrófonos de Movistar LaLiga. El presidente azulón ha hablado del regreso de Enes Ünal, de las aspiraciones europeas del club y, especialmente, del récord que está a punto de alcanzar David Soria.

El guardameta se ha convertido en una de las grandes referencias del conjunto madrileño y su continuidad en el equipo está más que asegurada. Torres ha desvelado que el Consejo de Administración del Getafe ha aprobado concederle la insignia de oro y brillantes del club, un reconocimiento reservado para figuras especialmente relevantes en la historia de la entidad.

Cuatro años de contrato para acabar en el Getafe

La confianza del club en Soria va mucho más allá de un homenaje. Ángel Torres ha recordado que el portero renovó recientemente por cuatro temporadas con la intención de que pueda terminar su carrera defendiendo la camiseta azulona. "Por algo le hemos renovado cuatro años para que se jubile aquí. Está supercontento", explicó el presidente. Torres puso en valor, además, la regularidad que ha mostrado el guardameta durante las últimas temporadas y la dificultad que supone mantenerse como titular indiscutible durante tanto tiempo. "No es fácil estar cinco años seguidos de titular indiscutible", señaló.

El máximo mandatario del Getafe también lamentó que Soria no haya recibido la llamada de la selección española. Para Torres, sus actuaciones y su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego le convierten en un candidato merecedor de esa oportunidad. "Es un gran portero y una gran persona. Estamos muy contentos con él", aseguró. El reconocimiento institucional llegará en un momento especialmente significativo para el guardameta, que continúa haciendo historia bajo los palos del Coliseum.

Torres explica el regreso de Enes Ünal

Otro de los nombres propios de la entrevista fue Enes Ünal, que volvió a aparecer en los planes del Getafe después de su salida. El presidente azulón recordó las circunstancias que rodearon aquella marcha y aseguró que la relación entre ambos siempre se mantuvo intacta. "Cuando se fue se acababa de romper el cruzado, tuvo problemas y se fue con mucha pena. Le quiero como un hijo", confesó Torres.

Por ello, cuando apareció la posibilidad de que el delantero regresara a Getafe, el club no dudó. "Cuando me dijo que había la posibilidad de volver, ni lo dudé", explicó el presidente.

Europa, un objetivo sin perder los pies del suelo

Torres también valoró la posibilidad de que el Getafe vuelva a disputar competición europea. El dirigente considera que alcanzar la Conference League sería un premio importante para un proyecto que lleva más de dos décadas asentado en Primera División. "Un equipo con 22 años en Primera, cada cuatro, cinco o seis hacer final de Copa o ir a Europa es interesante", afirmó.

Aun así, el presidente mantiene la prudencia. Torres considera que el Getafe cuenta actualmente con una plantilla consolidada, pero sabe que la competición puede cambiar rápidamente la situación de cualquier club. "Tenemos el equipo consolidado, aunque toquemos madera, porque en cualquier momento te puedes ir al carajo", reconoció.

Con el equipo centrado en el partido ante Osasuna, Ángel Torres dejó claro que el Getafe mira al futuro con ambición, pero también con los pies en el suelo. Y en ese camino, David Soria seguirá teniendo un papel protagonista.