Bordalás pone el foco en LaLiga antes de la Conference: "Ni siquiera he visto el sorteo"

El Getafe visita este lunes El Sadar con la misión de sumar tres puntos ante Osasuna. Bordalás, que reconoce el desgaste acumulado por el calendario, tiene claro que ahora mismo no existe otra prioridad: “Ni siquiera he visto el sorteo de Conference, el foco está en LaLiga"

El Getafe no quiere que nada le saque de su camino. Ni siquiera conocer a sus próximos rivales europeos. El conjunto azulón visita este lunes a Osasuna en El Sadar y José Bordalás ha dejado claro que toda la atención está puesta en LaLiga, donde cada punto comienza a tener un peso importante.

El técnico reconoce que el calendario apenas ha dado margen para recuperar fuerzas, pero confía plenamente en la respuesta de sus jugadores. "Hemos tenido el tiempo justo de recuperarnos, pero el equipo está mentalizado y preparado", explicó Bordalás en rueda de prensa. El entrenador insistió en que el duelo ante los navarros es ahora mismo la única preocupación del vestuario: "Ni siquiera he visto el sorteo de Conference, el foco está en la Liga".

Bordalás ya tiene la cabeza en Osasuna

El Getafe tendrá que superar un escenario que el técnico considera especialmente complicado. El Sadar volverá a exigir el máximo a un equipo que la pasada temporada ya sufrió allí una derrota.

Bordalás destacó que Osasuna mantiene buena parte del bloque del curso anterior y considera que esa continuidad convierte al conjunto rojillo en un rival especialmente incómodo. "La plantilla ha cambiado muy poco, mantiene un bloque muy grande de la pasada temporada, jugadores con experiencia y nivel alto. Siempre es un equipo difícil, lo ha sido históricamente", señaló.

El entrenador azulón tampoco quiere utilizar el cansancio como excusa. El equipo ha acumulado varios compromisos y las lesiones y sanciones han obligado a tirar de los mismos jugadores en repetidas ocasiones, algo que, según reconoció, "nos ha pasado factura".

Gudelj, experiencia para el Getafe

Una de las novedades en el proyecto azulón es Nemanja Gudelj, cuyo fichaje fue confirmado por Bordalás. El técnico espera que el centrocampista serbio aporte especialmente a un vestuario que cuenta con futbolistas jóvenes. "Es un jugador con mucha experiencia, profesional, creo que nos va a ayudar. Un grandísimo profesional, lo viene demostrando", afirmó.

Para Bordalás, contar con un futbolista de ese perfil puede resultar especialmente útil en una temporada en la que el Getafe tendrá que competir en tres competiciones. Precisamente por ello, el entrenador no oculta que todavía espera movimientos antes del cierre del mercado.

Bordalás pide más fichajes

El técnico azulón asegura que las necesidades de la plantilla son conocidas tanto por la dirección deportiva como por la presidencia. Ahora espera que esas carencias puedan solucionarse en los últimos días del mercado. "Quedan días y horas de mercado, confiamos en que lleguen esos jugadores que necesitamos para completar una plantilla para un año de mucha exigencia, inmersos en tres competiciones", explicó.

La necesidad se ha hecho todavía más evidente por las bajas. Bordalás confirmó que están pendientes de la evolución de Mario Martín y Abqar, mientras que Juanmi será baja. También señaló que la plantilla ha tenido que afrontar algunos encuentros con efectivos muy limitados.

Kiko Femenía, una buena noticia

La recuperación de efectivos también supone un alivio para Bordalás. En este sentido, celebró especialmente poder volver a contar con Kiko Femenía, al que considera un futbolista importante para el equipo. "Siempre que recuperamos gente por lesión o sanción es muy buena noticia, estamos escasos de efectivos, necesitamos a todos", reconoció.

Ahora, todo queda aparcado hasta el lunes. La Conference League puede esperar. El Sadar es la única parada que importa al Getafe y Bordalás quiere que sus jugadores lleguen con los cinco sentidos puestos en LaLiga.