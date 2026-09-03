David Soria desvela el sacrificio detrás de su récord: "He jugado con lesiones, con fiebre, con dolor..."

David Soria sigue haciendo historia con el Getafe. El guardameta azulón alcanza las 193 titularidades consecutivas en LaLiga y repasa en Marca el sacrificio que le ha permitido mantenerse siempre bajo palos, su relación con Bordalás, el crecimiento del club y su sueño de disputar una final europea

David Soria ha conseguido algo que parece cada vez más difícil en el fútbol actual: convertirse en un fijo durante años sin que nadie consiga apartarlo de la portería. El guardameta madrileño, nacido el 4 de abril de 1993, acaba de establecer un récord histórico en Primera División con 193 titularidades consecutivas en LaLiga, una cifra que refleja mucho más que su regularidad bajo palos.

David Soria ha conseguido algo que parece cada vez más difícil en el fútbol actual: convertirse en un fijo durante años sin que nadie consiga apartarlo de la portería. El guardameta madrileño, nacido el 4 de abril de 1993, acaba de establecer un récord histórico en Primera División con 193 titularidades consecutivas en LaLiga, una cifra que refleja mucho más que su regularidad bajo palos. "El secreto es cuidarte y trabajar. También acostumbrarte a tener un umbral del dolor muy alto", explica el portero. "He tenido partidos que he jugado con lesiones, con fiebre, con dolor... Al final es una actitud que siempre he adoptado. Si puedo andar o mantenerme de pie, quiero jugar porque esto pasa muy rápido y hay que aprovechar cada minuto", explicó el portero en una entrevista a Marca.

Una confianza que se ha mantenido con diferentes entrenadores

El récord de Soria también habla de la confianza que ha recibido durante todos estos años. Míchel, Quique Sánchez Flores y José Bordalás han pasado por el banquillo del Getafe y todos han terminado recurriendo a él. El guardameta agradece especialmente esa continuidad. "He tenido la suerte de aprender y que me enseñen algo nuevo. Los jugadores siempre están en una etapa de formación", apunta. "He tenido grandes entrenadores, tanto Míchel como Quique Sánchez Flores o Bordalás, que es con el que más tiempo he estado. Espero que la confianza que han depositado en mí haya sido mutua".

Su vínculo con el Getafe se ha convertido en una historia de largo recorrido. El club le ha permitido consolidarse en Primera y él ha respondido desde la portería. "Hay que estar agradecido a todos: entrenadores, presidente, directores deportivos, compañeros... Ellos me han dado la oportunidad de asentarme en Primera División, de crecer y de obtener el récord", reconoce. Soria tiene contrato hasta 2030 y no descarta seguir ampliando una marca que ya parece difícil de alcanzar. "Espero que siga el récord", afirma.

Bordalás, mucho más que exigencia

Si hay un nombre que aparece de forma recurrente al hablar de su trayectoria es el de José Bordalás. El técnico y el guardameta llevan años compartiendo vestuario y han construido una relación basada en la confianza y la exigencia.

"Es una persona muy cercana y muy exigente, pero también tiene muchos momentos graciosos", explica Soria. "Hace que la exigencia inconscientemente parezca incluso menos. Es un grandísimo entrenador al que tengo muchísimo cariño. Llevo, yo creo, siete años con él y siempre ha confiado en mí". El portero defiende además una manera de entender el fútbol que muchas veces ha provocado críticas hacia el Getafe.

“Es una batalla perdida”

Al conjunto azulón se le ha señalado en numerosas ocasiones por su estilo de juego, especialmente por su intensidad y su capacidad defensiva. Una etiqueta que Soria considera injusta y con la que lleva conviviendo prácticamente desde que llegó al club. "Es una batalla perdida. Llevamos desde que llegué hace nueve años con el mismo discurso", lamenta. "Hoy en día todos los equipos hacen lo mismo, no se salva ninguno. Hay que convivir con ello".

Su lectura es clara: las críticas, en cierta manera, también son una consecuencia de competir y ganar. "Yo siempre digo que la gente se queja cuando les ganas. Preferimos que se quejen. Cuando nosotros perdemos nadie se queja del Getafe", afirma. Eso sí, considera que en ocasiones se cruza una línea. "Muchas veces es una falta de respeto al profesional porque te quieren quitar mérito. La cuestión es acostumbrarse a las críticas, porque eso significa que ganamos muchos partidos".

La realidad económica del fútbol español ha obligado a muchos clubes a buscar fórmulas diferentes para competir. El Getafe ha encontrado una de ellas en el mercado de categorías inferiores, incorporando jugadores como Uche, Davinci o Francho. Su mensaje para los recién llegados es sencillo: "Todos los que vengan, da igual la categoría, que vengan a sumar y nosotros encantados".

Soria también pone el foco en la velocidad con la que actualmente se exige a los futbolistas jóvenes. La necesidad económica de los clubes ha convertido a las canteras en una fuente cada vez más importante de talento, pero el portero pide no confundir oportunidad con precipitación. "Creo que antes era mucho más complicado llegar a Primera División. Ahora vemos equipos que tienen cuatro o cinco jugadores de cantera", explica. Y lanza un consejo para quienes intentan abrirse camino: "Que tengan paciencia. Cuando eres joven y tienes 18 o 19 años, te quedan muchas cosas por vivir". Para Soria, llegar a la élite no es suficiente. "Cuando lleguen, que tengan la capacidad sobre todo de mantenerse, que al final es lo importante".

Courtois, Joan García, Unai Simón...

Desde una posición que conoce a la perfección, Soria también se moja a la hora de elegir a los mejores porteros de LaLiga. No se queda con un único nombre. "Courtois sigue siendo uno de los más completos", apunta. Pero también destaca a Joan García, Unai Simón y Jan Oblak. "El nivel de porteros en España es grandísimo", sentencia.

Y si toca ponerse delante de los delanteros, tampoco tiene dudas sobre qué perfil resulta más incómodo. "Los veteranos son los más complicados", reconoce, mencionando a Kike García, Budimir y Muriqi. Aunque también recuerda a los jugadores explosivos: "Vinicius juega muy rápido. Cada uno tiene sus cualidades y su manera de hacerte gol".

Primero la permanencia, después Europa

Aunque el Getafe afronta una temporada especial con competición europea, Soria no quiere perder de vista el principal objetivo. "Lo primero creo que es la permanencia", afirma. Su experiencia le lleva a no hacer cuentas demasiado pronto: "LaLiga es lo que te da de comer. Puedes hacer una buena campaña europea, una muy buena Copa del Rey, pero si en LaLiga no cumples, el objetivo no vale de nada durante el año".

Después sí aparece el sueño europeo. El Getafe ya ha superado la previa de la Conference League y afronta una aventura que Soria quiere disfrutar. "Nunca sabes cuándo vuelves a jugar Europa", recuerda. Y puestos a imaginar, se permite viajar hasta el 2 de junio de 2027, con el Besiktas Park como escenario de una hipotética final. "Lo primero, inquietud. Sería un sueño. Quiero estar en una final con el Getafe, una final europea, tener la posibilidad de ganarla y ayudar a conseguir un título", confiesa.

El récord de 193 titularidades ya está en sus manos. Pero el portero no parece obsesionado con ampliar una cifra que podría convertirse en una de las grandes marcas de la historia de LaLiga. "Todavía me queda mucho y, si Dios quiere, por lo menos ocho o nueve años más", señala. Aunque reconoce que empieza a percibir algo que antes parecía lejano: "Llego a una etapa ya del desconcierto, que hay que disfrutar porque se va acercando cada vez más el final".

Y recuerda las palabras de algunos compañeros que ya colgaron los guantes: "Al final disfruta, que cuando te des cuenta se acabó".