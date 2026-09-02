El Getafe cierra un mercado al límite y Toni Muñoz marca el objetivo: "La permanencia es lo primero"

El Getafe pone fin a un mercado intenso con 14 incorporaciones y 11 salidas, cerrando la plantilla, aunque no como él quisiera, con Iván Azón como último fichaje. Toni Muñoz hizo balance de un verano marcado por las limitaciones y dejó claro el objetivo azulón

El Getafe puso fin al mercado ayer martes con las ultimas incorporaciones de Iván Azón y Berrocal. El conjunto azulón termina el verano con 14 fichajes y 11 bajas en una ventana que llevó a la dirección deportiva hasta el límite. Toni Muñoz, director deportivo del Getafe, hizo balance ante los medios después de una gran jornada y puso en valor el esfuerzo realizado para confeccionar una plantilla competitiva pese a las limitaciones económicas y deportivas con las que ha trabajado el club.

"Ha sido un mercado intenso y duro", reconoció Toni Muñoz, que explicó que las numerosas salidas obligaron al Getafe a mantenerse activo prácticamente hasta el cierre. El club tuvo que afrontar seis salidas y dos ventas, lo que provocó un importante volumen de incorporaciones. La prioridad, según explicó, fue construir cuanto antes un equipo equilibrado. "El mercado nos ha demandado desde el principio estar muy activos e intentar, lo más rápido posible, tener una plantilla compensada desde el inicio", señaló. El director deportivo azulón admitió que el trabajo estuvo condicionado por las limitaciones económicas, aunque destacó la coordinación que había entre el entrenador, el presidente y la dirección deportiva.

Toni Muñoz lamenta no haber podido completar la plantilla

El Getafe termina su mercado con una plantilla que según Toni Muñoz podría haber quedado más compensada con dos o tres incorporaciones adicionales. "Hemos hecho todo el esfuerzo posible para que estén los chicos que hemos contratado", afirmó. El responsable deportivo también elogió la labor del presidente Ángel Torres a la hora de encontrar soluciones dentro del límite salarial: "Ángel hace magia de vez en cuando, es un mago”.

Una de las posiciones que se quedó sin reforzar fue la de extremo. Pese a ello, Muñoz se mostró confiado en los jugadores que tiene a su disposición y en la capacidad de José Bordalás para sacar rendimiento al grupo.

El mercado tampoco quedó completamente cerrado en cuanto a las salidas. Toni Muñoz confirmó que la marcha de Neyou al Volos estaba prácticamente hecha y que únicamente faltaba la confirmación definitiva entre los clubes. "Está todo firmado. Estuvimos hasta la una y media de la noche", explicó. En cuanto a Obed Vargas, descartó su llegada al Getafe al no quedar margen para incorporar a un futbolista que no fuese agente libre.

Muñoz considera que el Getafe ha podido trabajar con mayor normalidad que durante el verano anterior, cuando las dificultades con las inscripciones condicionaron buena parte de la planificación. "A diferencia del año pasado, teníamos el hándicap de las inscripciones, que era un problema grande. Este año hemos ido paso a paso", explicó.

La permanencia, por encima de todo

Aunque el Getafe afrontará esta temporada el aliciente de disputar la Conference League, el club no cambia su hoja de ruta en LaLiga. Muñoz fue tajante al señalar cuál es la prioridad. "El primer objetivo es la permanencia". El director deportivo reconoció que la competición europea quizá haya llegado "estructuralmente demasiado pronto", pero aseguró que el equipo la competirá con ambición. En el campeonato doméstico, sin embargo, la supervivencia seguirá siendo la meta principal.