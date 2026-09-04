Iván Azón ya siente el 'efecto Bordalás': "Aquí se entrena como se juega"

Iván Azón afronta con ilusión su primera aventura en Primera División. El delantero, cedido por el Como al Getafe, confía en encajar en el estilo de Bordalás y también se prepara para estrenarse en Europa con el conjunto

Iván Azón ya se ha puesto manos a la obra en el Getafe y no esconde la ilusión que le genera el nuevo desafío. El delantero zaragozano, cedido por el Como hasta final de temporada, afronta en el Coliseum su primera oportunidad de jugar en Primera División, además de poder disputar la Conference League con el conjunto azulón.

"Vengo ilusionado de poder debutar en Primera División, de pertenecer a este gran club, de tener la oportunidad de poder jugar en Europa. Para mí es un gran paso", reconoció el atacante durante su presentación.

Luis Milla, clave para decidirse por el Getafe

Antes de dar el visto bueno a su llegada, Azón quiso conocer de primera mano cómo era el club. Para ello recurrió a Luis Milla, futbolista que la pasada temporada defendió la camiseta azulona y que ahora comparte vestuario en el Como.

Las referencias no pudieron ser mejores. Según explicó el delantero, Milla le habló "maravillas" del Getafe y le transmitió que se encontraría con "una familia". Una percepción que el propio Azón ya ha podido comprobar desde su primer día. "Es lo que he visto en mi primer día aquí. Es un lujo tener a los compañeros que hay, al cuerpo técnico y a las personas que conforman este club", señaló.

Un delantero hecho para el estilo de Bordalás

Azón tampoco duda de que sus características pueden encajar a la perfección en el fútbol que propone José Bordalás. Después de completar su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico alicantino, el atacante se quedó con una idea muy clara: "Aquí se entrena como se juega". El zaragozano se define como un futbolista trabajador, intenso y dispuesto a competir cada balón. "Luchar todos los balones" y dejarse "la piel en el campo" son, según sus propias palabras, algunas de sus principales virtudes.

"Es algo que siempre he tenido en mi juego, no es nada nuevo. Eso no me va a faltar en ningún momento en el campo", subrayó. El perfil de Azón encaja con lo que busca el Getafe para su delantera: esfuerzo, presión y sacrificio. La pasada temporada disputó 38 encuentros con el Ipswich Town en la Championship, con cinco goles y cuatro asistencias.

El curioso origen de 'el Tiburón'

Durante su presentación también hubo espacio para conocer el origen de uno de los apodos que acompañan al nuevo delantero azulón: 'el Tiburón'. El sobrenombre nació durante su etapa en el Real Zaragoza y tiene detrás una lesión y una recuperación en la piscina. "Salió a raíz de una lesión que tuve. Me tuve que recuperar en la piscina y por mi manera de jugar", explicó Azón, que relaciona el mote directamente con su forma de entender el fútbol.

"El dejarme la piel es mi carácter y mi manera de jugar. Una cosa con la otra, salió ese apodo", relató. Aunque reconoce que nunca buscó potenciarlo, el sobrenombre terminó calando entre sus compañeros y aficionados hasta convertirse en una seña de identidad que ahora le acompaña en su nueva aventura en el Coliseum.