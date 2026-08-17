Jamie Vardy tiene tres nuevas ofertas: el São Paulo de Brasil y dos equipos ingleses

El delantero inglés de 39 años sigue libre tras marcar siete goles con la Cremonese, mientras West Ham y Sheffield Wednesday estudian incorporarlo sin pagar traspaso

Jamie Vardy continúa buscando equipo después de finalizar su contrato con la Cremonese. El São Paulo ha explorado su incorporación para este mercado de verano, pero el coste de la operación y la preferencia del futbolista por regresar a Inglaterra han frenado las conversaciones. West Ham y Sheffield Wednesday permanecen atentos a un delantero que, a sus 39 años, pretende firmar un último contrato competitivo sin alejarse de su familia.

El São Paulo frena el fichaje de Jamie Vardy por su salario

Fabrizio Romano situó al atacante en la órbita del conjunto brasileño al revelar que Vardy había sido ofrecido al São Paulo. Los primeros contactos permitieron estudiar las condiciones de una llegada con la carta de libertad, una fórmula atractiva para un club que busca incorporar experiencia y gol sin asumir el pago de un traspaso.

La operación, sin embargo, no está cerrada. Dentro del São Paulo existen dudas por las exigencias económicas del inglés, cuyo salario durante su etapa en Italia rondaba los 900.000 reales mensuales. Aunque el delantero estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones, la cantidad continúa siendo elevada para la realidad financiera de la entidad paulista y ha enfriado el entusiasmo inicial.

También pesa la situación personal del jugador. La familia de Vardy no terminó de adaptarse por completo a su experiencia en Italia y un traslado a Brasil supondría aumentar todavía más la distancia con Inglaterra. El delantero no descarta escuchar la propuesta del São Paulo, pero su primera opción pasa por encontrar un proyecto británico que le permita competir con regularidad y mantener cerca su entorno.

West Ham y Sheffield Wednesday abren dos caminos en Inglaterra

El West Ham representa la alternativa deportiva más atractiva. El conjunto londinense busca ampliar sus recursos ofensivos y ha valorado el nombre de Vardy como una oportunidad de mercado. Su experiencia en la Premier League, su capacidad para atacar los espacios y el hecho de que llegaría libre explican el interés, aunque por el momento no consta la existencia de una oferta definitiva.

Muy diferente es la posibilidad del Sheffield Wednesday. Vardy creció como aficionado del club y pasó por su cantera antes de ser descartado cuando tenía 16 años. Regresar más de dos décadas después tendría un enorme componente sentimental, pero la entidad necesitaría realizar un importante esfuerzo para encajar su salario. El factor emocional juega a favor; las limitaciones económicas, claramente en contra.

La Cremonese confirmó que Jamie Vardy aún conserva el gol

Su última temporada demostró que todavía puede competir en una de las grandes ligas europeas. Vardy disputó 29 encuentros con la Cremonese y marcó siete goles, todos ellos sin necesidad de lanzar penaltis. Fue titular en 24 jornadas y acumuló más de 2.100 minutos en la Serie A, unas cifras relevantes para un delantero que afrontó el curso con 38 años.

El descenso de la Cremonese, consumado después de terminar el campeonato con 34 puntos, impidió que su aportación tuviera una mayor repercusión. Aun así, el inglés volvió a exhibir las virtudes que han definido su carrera: desmarque, agresividad para presionar, lectura de los espacios y una notable capacidad para finalizar con pocos contactos.

El Leicester City y la Premier vivieron al mejor Jamie Vardy

El nombre de Vardy sigue teniendo un peso especial en Inglaterra. Durante sus 13 temporadas en el Leicester City alcanzó los 500 partidos oficiales y los 200 goles. Fue una de las figuras del histórico título de la Premier League de 2015-16, campaña en la que anotó 24 tantos y estableció el récord de once jornadas consecutivas marcando en el campeonato.

Aquel éxito no fue un episodio aislado. El delantero terminó su trayectoria en la Premier con 145 goles, conquistó la Bota de Oro en la temporada 2019-20 y disputó 26 encuentros con Inglaterra. Su evolución desde el fútbol semiprofesional hasta convertirse en campeón explica por qué continúa despertando interés pese a encontrarse en el tramo final de su carrera.

Vardy se mantiene en forma mientras analiza todas las posibilidades. Recientemente, el delantero sorprendió acudiendo a las instalaciones del Leicester, pero respondía únicamente a un plan individual de preparación y no a una negociación para regresar. El São Paulo permanece como una opción, pero cada día que pasa refuerza la posibilidad de verlo nuevamente en Inglaterra. La cuestión ya no es si todavía tiene gol, sino qué club está dispuesto a ofrecerle el escenario adecuado para exprimirlo.