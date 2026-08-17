El Galatasaray prepara 50 millones de euros por Bruno Fernandes

El campeón turco ofrece cuatro temporadas y 21 millones netos al capitán del Manchester United, pero Michael Carrick lo considera intocable para el regreso a la Champions League

El Galatasaray prepara una ofensiva de hasta 50 millones de euros para fichar a Bruno Fernandes antes del cierre del mercado. El club de Estambul quiere aprovechar que ha expirado su cláusula de rescisión y seducir al portugués con un contrato que casi duplicaría sus ingresos netos en el Manchester United.

La respuesta de Old Trafford, sin embargo, amenaza con bloquear la operación. Michael Carrick considera indispensable a su capitán y la entidad inglesa no tiene intención de negociar, aunque Fernandes entra en el último año garantizado de su contrato y todavía no ha renovado.

Dursun Özbek diseña una oferta millonaria por Bruno Fernandes

Según The Telegraph, el presidente del club turco, Dursun Özbek, está supervisando personalmente una operación llamada a convertirse en una de las más impactantes del verano. El Galatasaray prepara 35 millones garantizados y otros 15 en variables, pero todavía no ha trasladado una propuesta formal al Manchester United.

La parte fija se abonaría en tres plazos hasta 2028. Los complementos dependerían de los títulos conquistados en la Süper Lig, el rendimiento individual del centrocampista y el recorrido del equipo en las competiciones europeas. Una estructura con la que el campeón turco pretende acercarse a los 50 millones sin asumir todo el desembolso de manera inmediata.

La cantidad se encuentra por debajo de los 65 millones que figuraban en la cláusula para clubes extranjeros. Esa vía expiró en julio y ya no puede utilizarse para forzar la salida. El Manchester United recuperó así el control completo sobre el futuro de Fernandes: puede fijar su propio precio o rechazar cualquier acercamiento sin abrir una negociación.

El Galatasaray ofrece a Bruno Fernandes un contrato de 88 millones

La propuesta preparada para el futbolista es todavía más contundente. Bruno Fernandes tendría sobre la mesa cuatro temporadas con un salario neto cercano a los 21 millones anuales, además de una prima de fichaje de cuatro millones. El valor total del contrato alcanzaría los 88 millones antes de añadir posibles incentivos personales.

La fiscalidad turca permitiría que el portugués prácticamente duplicase el sueldo neto que percibe en Inglaterra. El Galatasaray busca convencer primero al jugador para aumentar después la presión sobre el United, una estrategia habitual cuando el club propietario no desea desprenderse de una de sus figuras.

Fernandes cumplirá 32 años en septiembre y tiene contrato hasta junio de 2027, aunque los Diablos Rojos disponen de una opción para prolongarlo otra temporada. Ese año adicional evita una salida gratuita inmediata, pero no elimina el dilema: renovar al capitán con un contrato de larga duración o asumir que este verano representa una de las últimas oportunidades de conseguir una cantidad importante por su traspaso.

Michael Carrick blinda al líder del Manchester United

El Manchester United no contempla esa segunda posibilidad. Carrick entiende que perder a Fernandes debilitaría el proyecto justo cuando el equipo regresa a la Champions. El técnico quiere añadir un lateral izquierdo, otro centrocampista y posiblemente un delantero, no desprenderse del futbolista que organiza prácticamente todo el juego ofensivo.

Los números explican esa postura. El portugués estableció la pasada campaña un nuevo récord de la Premier League con 21 asistencias, superando el registro histórico de 20 que compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Entre todas las competiciones alcanzó las 25 asistencias en una temporada en la que el United disputó solo 40 encuentros oficiales.

Desde que llegó procedente del Sporting de Portugal en enero de 2020, Fernandes acumula 332 partidos, 110 goles y 106 asistencias con el conjunto inglés. Es capitán, ejecuta las acciones a balón parado y continúa siendo el principal generador de ocasiones del equipo. Sustituirlo a pocos días del inicio de la competición obligaría a realizar una inversión muy superior a los 50 millones ofrecidos desde Estambul.

El jugador tampoco ha pedido salir. Ya rechazó una propuesta extraordinaria del Al-Hilal, cercana a las 700.000 libras semanales y, recientemente, se le ha vinculado con el AC Milan, quién quiere reflotar su proyecto tras no clasificar a la Champions League. Aun así, con Carrick en el banquillo, el portugués se sitúa en el centro del proyecto deportivo mancuniano.

Salah, Greenwood y Trossard convierten Turquía en el nuevo mercado galáctico

La ambición del Galatasaray se entiende dentro de la transformación del fútbol turco. Mohamed Salah ha aterrizado en el Trabzonspor, Mason Greenwood costó 39 millones al Fenerbahçe y el Besiktas incorporó a Leandro Trossard. Turquía ofrece salarios elevados, estadios volcánicos y la posibilidad de continuar compitiendo en Europa, una combinación que está restando protagonismo a Arabia Saudí.

El campeón tampoco parte de cero. Victor Osimhen, Leroy Sané e Ilkay Gündogan ya elevaron el nivel y la dimensión internacional de su plantilla. Bruno Fernandes sería la pieza capaz de completar un equipo construido para dominar la Süper Lig y dejar de ser un actor secundario en Europa.

El dinero del Galatasaray ha colocado la operación sobre la mesa, pero la decisión sigue estando en Manchester. Mientras Fernandes no solicite marcharse, el United mantendrá cerrada la puerta. Özbek prepara una propuesta espectacular; Carrick, por ahora, ni siquiera parece dispuesto a escucharla.