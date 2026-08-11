Lukaku abandona el Nápoles: el belga firmará por el Fenerbahçe

El delantero jugará en el conjunto otomano después de una campaña marcada por las lesiones y la conquista del Scudetto, y se unirá a Greenwood, Aké y Vedat Muriqi en Estambul por 6 millones de euros

El Nápoles ha alcanzado un acuerdo con el Fenerbahçe para traspasar a Romelu Lukaku por seis millones de euros más variables. El delantero de 33 años abandonará Italia después de aceptar el proyecto deportivo y económico del conjunto turco.

Lukaku pone fin a dos temporadas en el estadio Diego Armando Maradona, donde pasó de ser decisivo en la conquista del Scudetto a disputar únicamente siete partidos durante el último curso. Su salida permitirá al club reducir la masa salarial y obtener una compensación por un jugador con contrato hasta 2027.

Antonio Conte convirtió a Lukaku en el delantero del Nápoles campeón

La operación está cerrada a falta de completar los últimos trámites, según Sky Italia. El Fenerbahçe mejoró su primera propuesta y terminó acercándose a las condiciones exigidas por un Nápoles que ya había decidido facilitar la salida del internacional belga.

Lukaku llegó en agosto de 2024 después de que el conjunto italiano pagara alrededor de 30 millones de euros al Chelsea. Antonio Conte solicitó personalmente su contratación después de haber trabajado con él en el Inter, donde ambos conquistaron la Serie A durante la temporada 2020/21.

El reencuentro volvió a funcionar. El delantero disputó 38 partidos en su primera campaña, marcó 14 goles y repartió diez asistencias en la Serie A. Participó directamente en 24 tantos, unas cifras que compensaron algunos periodos de menor acierto y su menor movilidad dentro del área.

Su última aparición del curso resumió el impacto de aquella etapa. Lukaku marcó el segundo gol contra el Cagliari en la jornada definitiva y aseguró el 2-0 con el que el Nápoles conquistó el cuarto Scudetto de su historia, un punto por encima del Inter.

Una lesión ante el Olympiacos cambió la segunda temporada de Lukaku

El delantero comenzó la defensa del título con un grave contratiempo. Durante un amistoso contra el Olympiacos, disputado en agosto de 2025, sufrió una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo que obligó al cuerpo médico a valorar una intervención quirúrgica.

Lukaku optó por un tratamiento conservador, pero permaneció fuera durante prácticamente toda la primera mitad de la temporada. Se perdió 31 encuentros antes de regresar y nunca consiguió recuperar la continuidad ni la condición física que había mostrado durante el año del Scudetto.

Su único gol llegó frente al Verona, más de nueve meses después del tanto que aseguró el campeonato contra el Cagliari. El belga terminó participando en cinco jornadas de la Serie A, siempre como suplente, y acumuló poco más de 40 minutos en la competición italiana.

Una posterior inflamación en la cadera volvió a detener su progresión. El futbolista decidió continuar la recuperación en Bélgica durante un parón internacional, una medida que provocó tensiones con el Nápoles por su ausencia en los entrenamientos. Aunque Lukaku aseguró que nunca pretendió dar la espalda al club, la relación ya estaba deteriorada.

El Nápoles libera salario y asume una importante pérdida económica

La diferencia entre los 30 millones invertidos en 2024 y los seis que pagará el Fenerbahçe resulta significativa. Sin embargo, la pérdida contable será menor porque el traspaso original ya ha sido amortizado parcialmente durante las dos temporadas que Lukaku ha permanecido en el equipo.

El Nápoles también se ahorra uno de los salarios más elevados de la plantilla. Mantener a un delantero de 33 años, con antecedentes físicos recientes y sin un papel prioritario, suponía un coste difícil de justificar durante el último año de su contrato.

La entidad considera que el rendimiento de la primera temporada compensó una parte importante de la operación. Lukaku fue contratado para recuperar el título y respondió con goles, asistencias y una actuación decisiva durante la última jornada. La segunda campaña, en cambio, convirtió su contrato en un problema para la planificación.

Su balance definitivo queda en 45 encuentros y 15 goles con la camiseta napolitana. Son números condicionados por un segundo año prácticamente en blanco, pero acompañados por un campeonato que mantiene al belga dentro de la historia reciente del club.

El Fenerbahçe junta a Lukaku con Greenwood, Aké y Vedat Muriqi

El Fenerbahçe se ha convertido en uno de los grandes agitadores del mercado. Antes de cerrar a Lukaku, el equipo de Estambul incorporó a Mason Greenwood por 39 millones, recuperó a Vedat Muriqi y reforzó su defensa con Nathan Aké.

Greenwood aterriza después de marcar 37 goles en 66 partidos de la Ligue 1 con el Olympique de Marsella. Muriqi, por su parte, regresa a un club en el que ya militó entre 2019 y 2020 y ofrecerá competencia directa al delantero belga. Aké aporta experiencia en la Premier y versatilidad para actuar como central o lateral.

İsmail Kartal tendrá la posibilidad de utilizar juntos a Lukaku y Muriqi o alternarlos como referencia ofensiva, con Greenwood partiendo desde una de las bandas. La presencia de Marco Asensio añade todavía más talento a un ataque construido para recuperar el dominio en Turquía.

El Fenerbahçe ha terminado segundo en las últimas cinco ediciones de la Superliga y no conquista el campeonato desde 2014. Lukaku encuentra así un proyecto obligado a ganar, un salario a la altura de su trayectoria y la oportunidad de dejar atrás un año dominado por las lesiones.

Después de superar los 200 goles en las grandes ligas europeas y convertirse en el máximo goleador histórico de Bélgica, el delantero abre una etapa diferente. Estambul no será un retiro tranquilo: será su último gran intento de volver a sentirse decisivo.