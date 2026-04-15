Lukaku, apartado del Nápoles: ruptura total con el club italiano

El futuro de Romelu Lukaku en el Nápoles está sentenciado tras un conflicto disciplinario que acelera su salida del club

El futuro de Romelu Lukaku en el Nápoles parece completamente sentenciado. El delantero belga, fichado en 2024 por una cifra cercana a los 30 millones de euros, no volverá a disputar minutos esta temporada y su salida en el próximo mercado estival se ha convertido en una prioridad absoluta para la entidad italiana.

La decisión llega tras un episodio de tensión interna que ha deteriorado por completo la relación entre jugador y club, hasta el punto de que el atacante ha sido apartado del grupo en el tramo final del curso.

Ruptura total tras un episodio disciplinario

El origen del conflicto se sitúa en una ausencia no autorizada en los entrenamientos. Lukaku optó por permanecer en Bélgica durante el parón internacional para recuperarse de molestias físicas sin contar con el permiso del cuerpo técnico, un gesto que en el club fue interpretado como una falta de disciplina grave.

Desde ese momento, la situación se ha ido enfriando hasta romperse por completo. El técnico Antonio Conte, con pasado común con el jugador en el Inter, habría respaldado la decisión de no volver a contar con él en lo que resta de temporada.

Una temporada marcada por las lesiones

El contraste con el curso anterior es evidente. Lukaku fue una pieza clave en el último éxito del club, aportando 14 goles y 10 asistencias en Serie A, contribuyendo de forma decisiva al rendimiento colectivo.

Sin embargo, esta campaña ha estado condicionada por los problemas físicos. El delantero ha pasado más de 170 días de baja y apenas ha tenido continuidad, acumulando solo unos pocos partidos y escasos minutos sobre el césped, con un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Decisión firme: no volverá a jugar este curso

Según diversas informaciones en la prensa italiana, la entidad napolitana ha tomado la determinación de no volver a alinearlo hasta final de temporada. Su regreso a la actividad grupal ni siquiera está garantizado a corto plazo, y su vuelta a los terrenos de juego queda prácticamente descartada.

El club considera que la situación es irreversible y ya trabaja con la idea de una venta en verano, situando su precio en torno a los 10 millones de euros, una cifra muy inferior a la inversión realizada hace apenas un año.

Impacto directo en el mercado y en Bélgica

El caso del delantero también tiene consecuencias a nivel internacional. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, la falta de ritmo competitivo podría afectar seriamente a su presencia en la selección de Bélgica, donde su convocatoria empieza a estar en duda.

La irregularidad física y la falta de minutos ponen en riesgo su papel en la lista definitiva, en un momento clave de su carrera deportiva.

Un conflicto que rompe la confianza

Más allá de lo deportivo, el desencuentro también responde a una pérdida de confianza entre las partes. El club no vio con buenos ojos que el jugador buscara opiniones médicas externas sin regresar previamente a Italia, lo que fue interpretado como una ruptura del protocolo interno.

La dirección deportiva del Nápoles ha insistido en la importancia del respeto a las normas del grupo, dejando claro que la situación de Lukaku es incompatible con el proyecto actual.

Un adiós inevitable

Con el escenario actual, todo apunta a un desenlace claro: Romelu Lukaku no seguirá en el Nápoles. Su etapa en Italia parece llegar a su fin entre lesiones, desencuentros y decisiones disciplinarias que han acelerado su salida.