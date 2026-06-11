El potencial efecto-dominó que implica a Remiro y a Dibu Martínez

El portero de la Real Sociedad está abierto a cambiar de aires en este mercado de fichajes de verano. El de Cascante espera que lleguen ofertas que satisfagan al club txuri urdin. Uno de los equipos que están muy interesados en fichar a Remiro es el Aston Villa de Unai Emery

La Real Sociedad está abierta a dejar salir a Álex Remiro en este mercado de fichajes debido al cuestionable rendimiento del portero en la última temporada y por su alto salario. Una postura que asume con naturalidad el de Cascante que también ve con buenos ojos cambiar de aires. Son muchos los equipos que están pendientes de la situación de Álex Remiro, siendo uno de ellos el Aston Villa de Unai Emery quien puede tener que buscar un portero titular debido a que Dibu Martínez apunta a marcharse a la Juventus.

La posible marcha de Dibu Martínez a la Juventus hace que el Aston Villa considere el fichaje de Álex Remiro

La posición de portero es la más especial en el mundo del fútbol. Un equipo no va a por un titular hasta que el suyo, que era indiscutible, no se marcha. Este potencial efecto-dominó se puede dar este verano entre Juventus, Aston Villa y Real Sociedad con Dibu Martínez y Álex Remiro como protagonistas.

La Juventus está apretando en las últimas horas por conseguir el fichaje de un Dibu Martínez que ya ha considerado que su etapa en el Aston Villa está más que finiquitada. El cancerbero argentino ya se quiso ir el verano pasado pero no se encontró una operación, teniendo que permanecer un año más en el club inglés.

Este movimiento obligaría al Aston Villa entrenado por Unai Emery el buscar a un portero titular de cara a la próxima temporada y en su agenda está un Álex Remiro al que lleva siguiendo desde hace tiempo y al que intentó fichar el verano pasando, decidiendo el de Cascante quedarse.

Álex Remiro también cuenta con el interés del FC Barcelona sobre el cual dijo que no se iba a cerrar puertas. Ahora el cancerbero está de vacaciones y a la espera de acontecimientos, pero sabe que la Real Sociedad exige entre 8 y 10 millones de euros para dejarlo partir.

El plan de la Real Sociedad en el puesto de portero

La Real Sociedad tiene un plan claro para la portería de cara a la próxima temporada. Unai Marrero es el único que hay fijo, estando la salida de Álex Remiro sobre la mesa. En caso que el de Cascante termine yéndose, la dirección deportiva liderada por Erik Bretos ya tiene peinado el mercado en busca de alternativas para sustituirlo. De hecho, la Real Sociedad ha sondeado a varios guardametas alemanes, los cuales son del gusto de Pellegrino Matarazzo, así como a Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, quien conoce bastante bien el fútbol español.

De momento, no hay ningún tipo de movimientos ya que la Real Sociedad hasta que no llegue esa oferta por Álex Remiro no dará su aprobación a la marcha de un portero que aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. El club vasco es partidaria de sacar algo de dinero, y de quitarse su sueldo, antes de perderlo totalmente gratis el verano que viene. Y es que no hay que olvidar que los intentos de renovación, por ahora, no ha terminado de fructificar.