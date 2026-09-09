Xabi Alonso, con mano dura en el Chelsea, hace un descarte: "No es parte del plantel del primer equipo"

El entrenador del Chelsea ha sido muy claro cuando ha sido preguntado por la situación del prometedor Kendry Páez que recientemente, concretamente el pasado mes de agosto, rompió su cesión a River Plate para intentar ganarse un puesto en el equipo inglés

La aventura de Xabi Alonso en el Chelsea no ha comenzado nada mal. El ex entrenador del Real Madrid ha conseguido dos victorias y sólo ha cosechado una derrota, contra el Arsenal, en sus primeras tres jornadas de la Premier League, haciendo que el club inglés esté en los puestos altos de la clasificación. El técnico ha llegado con las ideas claras y con ganas de demostrar que es uno de los mejores del mundo después de su mal paso por el Real Madrid. Por ello, no le ha temblado el pulso para afirmar que hay algunos jugadores que no tienen sitio en su equipo.

Es el caso de Kendry Páez, considerado una de las grandes estrellas jóvenes del fútbol sudamericano, quien no tiene hueco en el Chelsea según un Xabi Alonso que quiere rendimiento inmediato y no se va a detener, de momento, en desarrollar a futbolistas.

Xabi Alonso fue muy claro cuando fue preguntado por la situación de Kendry Páez. "En este momento no es parte del plantel del primer equipo. No está en nuestros planes", dijo el entrenador español en la rueda de prensa previa al partido de la Copa de la Liga que su equipo disputa contra el Leeds United.

La cuestión era de recibo y está bien formulada ya que las primeras rondas de la Copa de la Liga suele ser utilizada por los equipos grandes del fútbol inglés para darle minutos a aquellos jugadores que no tienen oportunidades de jugar en Premier League o en competición europea. Esto último no es el caso del Chelsea que no se ha clasificado para disputar en esta campaña torneo continental alguno.

La delicada situación de Kendry Páez

Kendry Páez regresó al Chelsea en la recta final del pasado mercado de fichajes de verano después de que el de Ecuador decidiera poner fin a su etapa en el River Plate a donde se marchó en calidad de cedido en busca de los minutos que no estaba teniendo en el equipo inglés ni tampoco en su club satélite, en Estrasburgo, en donde también estuvo como prestado.

A sus 19 años, el Chelsea no dudó en desembolsar, en el año 2025, un total de 10 millones de euros a Independiente del Valle para hacerse con los servicios del joven atacante. Señalado con tener un gran talento, el ecuatoriano no ha dado aún rendimiento en el fútbol europeo y todo hace indicar que se precipitó a la hora de dar el salto ya que no ha gozado de la confianza de ninguno de los entrenadores que ha tenido hasta el momento.

Con este contexto, a Kendry Páez no le queda otra que trabajar en silencio con el equipo suplente del Chelsea, con el cual está trabajando, para intentar ganarse un puesto en la plantilla que maneja un Xabi Alonso que de momento se ha mostrado muy tajante con el de Ecuador al que no ve con el nivel suficiente para ayudar o destacar en la Premier League en donde el Chelsea se ha marcado el objetivo de terminar en puestos europeos.