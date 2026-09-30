Nico Williams, sobre el Balón de Oro: "Cualquiera que sepa de fútbol y le guste el fútbol tiene que saber que Lamine es el mejor, se lo merece"

El extremo del Athletic Club dejó claro que apuesta por su amigo y compañero de la Selección española para levantar el preciado galardón; también valoró su actuación y el ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán

La Selección española dio un auténtico recital de fútbol anoche en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los hombres de Luis de la Fuente ya ganaban en el minuto uno gracias al gol de Lamine Yamal, que de nuevo en la segunda parte haría el 3-1, el segundo de su cuenta particular, para que acabara cerrando el marcador su compañero y amigo Nico Williams con otro golazo.

Por eso, tras el partido, el futbolistas del Athletic Club de Bilbao fue uno de los protagonistas en la zona mixta, y como era de esperar en estos tiempos, se le preguntó, después del doblete de Lamine Yamal, por si lo veía ganando el Balón de Oro.

"Lamine merece el Balón de Oro. Hay muchas opiniones, pero cualquiera que sepa de fútbol y le guste el fútbol tiene que saber que Lamine es el mejor", reconocía Williams ante los micrófonos de RTVE, para dejar claro que apuesta por él aunque sabe que será cuestión de tiempo: "A Lamine le digo que sea él mismo y disfrute. Cuando sonríe juega mejor. Ya demuestra todo día a día. Sobre el Balón de Oro no depende de él, pero si no es ahora será más adelante".

En cuanto a su aportación personal, Nico Williams admitió sentirse muy feliz por poder volver a marcar con la Selección española y seguir formando parte de este grupo. "Muy feliz. Este gol me sirve para coger confianza. Muy contento de volver a meter y ayudar", dijo el navarro que saltó al campo en la segunda parte y marcó el cuarto gol de España.

"Como dice el míster da igual el que juegue. Somos jugadores con mucha calidad. El otro día Baena sirvió para remontar en Wembley y hoy yo lo he hecho bien. Hoy por ejemplo no ha jugado Rodri, solo los últimos minutos, ha entrado Zubimendi y el nivel ha sido espectacular. Somos una selección muy potente, queremos seguir así, entre quien entre y juegue quien juegue", ha explicado el extremo sobre la enorme competencia que existe actualmente en la Selección española.

Por último, sobre el ambiente vivido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Nico Williams ha reconocido que le ha sorprendido: "Sí, la verdad es que no me lo esperaba así. Creo que nos ha recibido con los brazos abiertos, un estadio icónico como es el Sánchez-Pizjuán y la verdad es que estamos muy contentos. Espero que les haya gustado mucho pues el recital que hemos dado, seguir así, seguir trabajando y ojalá sigamos con mejores victorias".

La votación del Balón de Oro ya está cerrada

El próximo lunes 26 de octubre saldremos de dudas y sabremos quién será el nuevo Balón de Oro. Son varios los candidatos a levantar tan prestigioso trofeo que por primera vez se entregará en Londres pero lo cierto y verdad es que se se puede decir que ya hay un ganador. Ya está decidido, pero no lo sabremos hasta el 26.

Los cien periodistas de todo el mundo que conforman el jurado del Balón de Oro masculino tenían hasta la medianoche del pasado lunes como plazo máximo para emitir su voto. Además del mejor jugador masculino también se conocerá ese día el nombre del Balón de Oro femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas, además del resto de los trofeos, mejores jóvenes (trofeo Kopa), porteros (Yashin) y entrenadores (Johan Cruyff), todos ellos en función de los votos de antiguos ganadores.

La redacción de France Football seleccionó una lista de 30 candidatos al Balón de Oro entre los que el jurado de 100 periodistas, de los cien primeros países de la clasificación de la FIFA, 50 en el caso del femenino. Cada miembro del jurado efectúa una lista de 10 jugadores en orden de preferencia, a los que se les atribuyen los siguientes puntos: 15 al primero, 12 al segundo y 10 al tercero, y posteriormente 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1.

Los criterios para la atribución de los puntos deben ser el rendimiento personal durante la pasada temporada, su carácter decisivo e impresionante, los títulos colectivos y el palmarés y, en tercer lugar, el juego limpio.

El periodo de referencia engloba entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluidas las competiciones internacionales disputadas. En el caso del Balón de Oro femenino, la Copa África de Naciones, que terminó el 16 de agosto, contará para la próxima edición.