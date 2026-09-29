El truco de Lamine Yamal con Livakovic: "Ya lo conozco de los entrenos"

El jugador de la Selección española y del Barcelona confirmó tras el encuentro que en su segundo gol conocía bien los movimientos del guardameta croata, con el que comparte vestuario en el cuadro culé

Lamine Yamal volvió a ser este martes el gran protagonista del partido de la Selección española en la segunda jornada de la UEFA Nations League. Con un Ramón Sánchez Pizjuán que se volcó con España, no tardó mucho la Roja en abrir la lata, concretamente 1 minuto y 11 segundos. Después de 26 toques de balón y sin que Croacia la oliera, el balón entró en la portería de Livakovic después del disparo al palo largo de Lamine Yamal.

Lamine Yamal repitió gol después del que macó ante Inglaterra en Wembley cuando apenas se habían cumplido los primeros dos minutos de encuentro. Por momentos pareció que el guion se repetiría tras el empate de Croacia pero entre Pubill, el propio Lamine Yamal y Nico Williams, machacaron a los croatas en un partido muy completo en el Sánchez Pizjuán.

El segundo de Lamine Yamal, explicado por el jugador del Barcelona

El segundo gol de Lamine Yamal llegó tras un gran pase entre líneas de Pedri, que Marc Pubill dejó pasar con gran acierto y llegó al jugador del Barcelona por el lado derecho. Lamine Yamal encaró la portería croata y sin dudarlo, colocó el esférico en el palo corto de Livakovic para sorpresa del guardameta. Tras el encuentro, el propio Lamine Yamal explicó a los micrófonos de TVE porqué decidió disparar al palo corto y no al largo, que en teoría era lo más lógico para tratar de encontrar goles.

Lamine Yamal explicó que al conocer a Livakovic del Barcelona, donde es su compañero, también estaba al tanto de los movimientos que el guardameta croata hacía en situaciones similares a la del segundo gol de este martes: "Ya lo conozco de los entrenos, ya lo conozco. He pensado cuando le chuto en los entrenos que es lo que hace y gracias a dios me ha entrado". Sobre esa inspiración de cara a portería, Lamine Yamal apostó por la importancia de sus goles y el punto de suerte que estaba teniendo: "He tenido suerte, me están entrando y eso es lo importante".

Una muesca más en el Balón de Oro para Lamine Yamal

Lamine Yamal también dejó claro que al grupo de la Selección española le hacía mucha ilusión llegar a España para traer la copa del mundo después de hacerse con ella el pasado 19 de julio en Estados Unidos. "Nos hacía mucha ilusión traer la copa aquí, enseñársela a nuestra afición. Yo creo que se la merecía, Llevamos muchos años detrás de un Mundial, poder traerla y poder ganar en un día tan especial pues es muy bonito", afirmó Lamine Yamal.

Por último, de manera muy concisa, Lamine Yamal le dio un nuevo guiño al Balón de Oro al ser cuestionado si estos dos goles eran una muesca más por conseguir dicho trofeo individual que se entregará el próximo 26 de octubre: "Otra más".