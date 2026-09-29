Monchi recula: "Tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he hecho con ningún tipo de maldad, pido disculpas"

El director deportivo del Espanyol ha matizado sus declaraciones sobre el ganador del Balón de Oro, en las que se decantaba por Lamine Yamal sin ser consciente que ahora es la estrella de su eterno rival

Las dos derrotas consecutivas antes del parón de selecciones han dejado una sensación extraña en el Espanyol, sobre la última frente al Elche, en casa y con el rival en inferioridad numérica desde el minuto 6 de partido. Las miradas han empezado a apuntar de nuevo sobre Manolo González, técnico perico, aunque Monchi, el director deportivo, ha mantenido la calma y ha apostado por la continuidad del preparador de Folgoso de Caurel.

"Me preocupan más los resultados, es verdad que las sensaciones también de los últimos partidos no han sido buenas, sobre todo el día del Elche. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el equipo no estuvo a la altura de lo que exigía el partido. Jugar contra diez casi 90 minutos te tiene que exigir más pero hasta ese momento yo creo que el equipo había tenido buenos partidos. Por tanto, es un compendio de ambas cosas: resultados y sensaciones, que creo que tienen solución. Lo que pasa es que, como he dicho al principio, las exigencias en este club son grandes. Hay necesidad en el ambiente de intentar estar una temporada tranquila después de los últimos años, que han sido muy complicados. Ojalá seamos capaces de retomar el camino. Creo que hay tiempo y hay argumentos para pensar que sí", ha dicho en su intervención en 'El Larguero' de la COPE.

Sin embargo, él mismo y sin ser consciente probablemente todavía del cargo que ostenta, unas horas antes había agitado esta calma que anhela para la afición perica, ya que al ser preguntado por su candidato al 'Balón de Oro', barriendo para casa se decantó por Lamine Yamal, sin caer en ese momento de que es la gran estrella del eterno rival de su actual club, por lo que quiso pedir disculpas.

"Hoy me han preguntado y he creado un poquito de polémica entre el aficionado perico. Al que se haya molestado le pido disculpas. Me han dicho: 'Oye, Mbappé, francés; Harry Kane, inglés; o Lamine Yamal, español...' Y he tirado por la parte española, evidentemente. Como perico, tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he hecho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico, me he identificado desde el primer día, lo he notado desde las calles y, vuelvo a decir, si a alguien le he molestado, le pido disculpas porque ha sido un poco poniéndome la bandera española", han zanjado.

La esperanza perica: Roberto Fernández, Roger Hinojo, Javi Hernández...

También habló Monchi sobre Roberto Fernández, delantero del Espanyol que ha marcado seis goles en siete jornadas y la irrupción de otros tantos canteranos que están teniendo minutos con Manolo. "La verdad es que es la nota más positiva. Esa y la irrupción de los jóvenes como Javi Hernández, como Roger Hinojo, como Marcos Fernández, como Rafel Bauzà. Pero el caso de Roberto Fernández es un motivo de satisfacción. Yo creo que, además, muy merecido. Un chico magnífico, muy trabajador y que, además, este año lo necesitábamos porque, con la lesión de Kike García, nos quedábamos un poco huérfanos en la punta de ataque y la verdad es que ha asumido ese rol, ha asumido la responsabilidad y nos está dando mucho".

Por último, Monchi analizó lo que espera de Bryan Zaragoza, el fichaje que más ha ilusionado este verano y que poco a poco va de menos a más. "Fue complicada la operación en sí, porque había que unir muchos intereses, pero a nivel de convencer al chico, fue fácil. Yo creo que él tenía ganas de volver a España. Él sabe que en España es donde él creo que tiene su hábitat más natural para poder rendir. La conversación con Manolo fue muy positiva y, bueno, creo que poco a poco estamos viendo al Bryan Zaragoza que queremos. Es verdad que llegó con un déficit físico importante, pero estamos convencidos de que él quiere encontrar en Barcelona y en el Espanyol su lugar idóneo, y nosotros creemos que puede ser un jugador que nos puede dar mucho".