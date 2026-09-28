Monchi, director deportivo del Espanyol: "El proyecto debe ser buscar más la tranquilidad y desde ahí intentar mirar para arriba"

El director deportivo del Espanyol ha analizado sus primeros meses en Barcelona al frente del proyecto perico, al que espera llevar a otro nivel pero con los pies en suelo

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Espanyol, ha atendido a los medios de comunicación con motivo de la celebración de la Reyes Cup, torneo internacional de fútbol base que se celebrará en Utrera desde el 9 al 11 de octubre y que rinde homenaje a la figura de José Antonio Reyes. Además, el de San Fernando será el padrino de esta V edición, por lo que hoy ha estado presente en el acto de presentación de tan emotiva cita.

El que fuera director deportivo sevillista y una de las personas más cercanas a José Antonio Reyes, ha hablado de muchos asuntos relacionados con la figura del exfutbolista del Sevilla pero también de su adaptación en el Espanyol y a Barcelona.

"Yo estoy entre San Fernando y Barcelona, evidentemente más tiempo en Barcelona. Bien, contento, me han acogido de una manera extraordinaria, trabajando muy a gusto con gente muy cercana, con gente que ya había trabajado como Fernando Navarro, con Miguel Ángel Gómez, gente que me he encontrado allí, muy cercano a la propiedad, así que feliz, Barcelona es una ciudad muy bonita, una ciudad espectacular, y me permiten también venir a San Fernando para darle tiempo también al Club Deportivo San Fernando, que también era uno de los objetivos de este año. Así que satisfecho con cómo me estoy encontrando, cómo me están tratando, con ganas de tener algunos puntos más, que nos faltan, pero en líneas generales, satisfecho y contento", ha expresado el dirigente 'perico' a los micrófonos de ESTADIO Deportivo y del resto de medios allí citados.

En cuanto a la planificación deportiva llevada a cabo por el Espanyol este verano, Monchi ha sido claro ya que "las limitaciones económicas marcan las planificaciones", pero se siente satisfecho con el trabajo realizado. "Creo que para eso estamos los clubes, los profesionales, para intentar ser lo más eficientes posible y con los mimbres que se nos den a nivel económico intentar sacar el máximo partido", ha advertido el director deportivo.

Sobre el objetivo que se debe marcar el Espanyol con el cambio de la propiedad y la nueva dirección deportiva, Monchi ha sido claro y sincero: "El Espanyol, después de dos años en los que ha conseguido la salvación, prácticamente en la última jornada este año pasado, la idea era intentarlo, estamos en ello, consolidar un poco el proyecto y buscar un poco más la tranquilidad y desde ahí intentar mirar para arriba. Esperemos que poco a poco podamos ir consiguiéndolo. La propiedad actual es muy consciente de la situación en la que tenemos que competir porque hay muchos equipos que estamos en la misma situación y esperemos que podamos ir consolidando el proyecto y de ahí mirar para arriba".

El Balón de Oro, según Monchi

También fue cuestionado del gaditano sobre el próximo ganador del Balón de Oro y quién sería su elegido, aunque ve bastante competencia para el galardón.

"Es complicado, es complicado... Yo creo que hay una terna ahí con tres o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé, y así podemos seguir. Y los ingleses, a lo mejor, a Harry Kane. Yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil, que siempre va a despertar controversias", ha manifestado.