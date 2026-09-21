Monchi deja clara sus intenciones con Manolo González en el Espanyol

El director deportivo del Espanyol ha decidido apostar por el técnico gallego pese al mal momento que atraviesa el equipo, con cuatro derrotas en el arranque de LaLiga EA Sports, así como la imagen que dieron en el tropiezo ante el Elche en el RCDE Stadium

El Espanyol llega al parón de selecciones con dudas por el nivel mostrado en el arranque del curso en LaLiga EA Sports. El conjunto de Manolo González ha encadenado cuatro derrotas en siete jornadas, la última, con la mala imagen mostrada ante el Elche en el RCDE Stadium. Por ello, la situación del técnico gallego parecía estar en el alambre por la situación del club, pero Monchi ha decidido, de momento, mantenerlo en el cargo.

El Espanyol viene de sufrir una dura derrota contra el Elche, ya que estuvieron con un jugador más desde el minuto seis, tras la expulsión de Fede Redondo. Pese a ello, los de Manolo González encajaron hasta tres goles por parte del equipo de Martín Anselmi, que se mostró firme en el RCDE Stadium. Sin embargo, Monchi confía en la figura del técnico del club perico, que cuenta también con el apoyo de pesos pesados de la plantilla.

Manolo González pidió disculpas a la afición

Manolo González comentó sus sensaciones tras la derrota ante el Elche: "No puedo decir nada, hemos hecho un partido espantoso. Se nos ha puesto de cara en una situación que teníamos muy buena para ganar y, a partir de ese momento, todo lo que podíamos hacer mal, que es defender las contras, precipitarnos en ataque y todo lo que podíamos hacer, lo hemos hecho. Pedir disculpas a la afición, que ahora no vale una mierda".

El técnico del Espanyol añade que "ha sido el peor partido desde que estoy en el Espanyol y no hay más que decir. Pedir disculpas a nadie, y darle la vuelta a esto. Y el primero, yo, porque tengo que darme cuenta de que estamos jugando a una cosa a la que no podemos jugar y tenemos que cambiar el chip. Yo, el primero. Quiero hacer una cosa que no toca y creo que lo tengo que cambiar urgentemente".

Manolo González pone el objetivo tras el parón de selecciones

Además, Manolo González reconoció que "es una cuestión que tenemos que cambiar. Ya te he dicho que tenemos que cambiar el chip urgentemente, no puede ser. Hay jugadas de duelos, ha habido una parte en la que nos han salido en paredes... Es una cosa que no se puede tolerar. Y eso es responsabilidad, lógicamente, mía por delante de nadie. No hay más".

El entrenador del Espanyol fue contundente con sus explicaciones tras la que fue la cuarta derrota en esta Liga EA Sports: "Tenemos que volver a apretar, tenemos que volver a competir como toca y vuelvo a decir lo mismo: nos estamos confundiendo, O empezamos a defender bien, empezamos a ganar duelos, empezamos a ganar segundas jugadas, a estar activos en el partido, o no puede ser".

Monchi apuesta por Manolo González en el Espanyol

La apuesta de Monchi por Manolo González parece clara, al menos de momento, como ha informado La Grada, que a su vez ha avanzado que el técnico del Espanyol cuenta también con el apoyo del vestuario y de pesos pesados de la plantilla. El conjunto perico ha sumado siete puntos en siete jornadas de LaLiga, pero el director deportivo de San Fernando ha dejado claro que no es suficiente que no es necesario para la destitución.

Por ello, Manolo González estará presente en el banquillo de La Rosaleda, ya que el Espanyol se mide al Málaga el próximo nueve de octubre. Además, el conjunto perico tiene partidos complicados en el mismo mes, como la visita del Atlético de Madrid al RCDE Stadium o a El Sardinero para medirse al Racing de Santander, que viene de perder ante el Celta de Vigo en Balaídos.