Gonzalo Bernardos sentencia a Manolo González, técnico del Espanyol: "El resto fue cesado antes"

El conocido economista que colabora en diferentes programas de televisión, expresó en redes sociales su hartazgo con el técnico perico después de caer 1-3 ante un Elche que estuvo con 10 desde el minuto seis

El Espanyol de Manolo González desperdició el pasado viernes una oportunidad inmejorable de sumar la tercera victoria de la temporada en LaLiga EA Sports, justo antes del parón de selecciones que se alargará hasta el próximo 9 de octubre. El Espanyol recibía en Cornellá a un necesitado Elche que después de seis jornadas no sabía lo que era ganar aún en Liga.

El Espanyol vio como el Elche se quedaba con 10 a los seis minutos pero los de Manolo González fueron incapaces de ganar e incluso de empatar ante un cuadro franjiverde que se llevó los tres puntos contra todo pronóstico en su visita a Cornellá. Tras la derrota del Espanyol, una voz autorizada, pero no a nivel deportivo sino en lo que respecta a temas económicos como es el economista Gonzalo Bernardos.

Gonzalo Bernardos, economista, explota contra los números de Manolo González

Gonzalo Bernardos suele mostrarse muy activo en sus redes sociales y no solo lo hace en temas relacionados con la economía sino que también opina sobre temas deportivos, especialmente con el Espanyol. Precisamente el pasado 19 de septiembre, antes del encuentro ante el Elche, Gonzalo Bernardos explicaba cómo el Espanyol era un equipo competitivo y cómo sufrían los pericos si pretendían crear juego: "Con Manolo, el Espanyol es un equipo que compite si están todos detrás muy juntos (bloque bajo) y juegan al contrataque (patadón). Si pretenden crear juego y dominar el partido, el equipo es de verbena. No sabe atacar el área y deja huevos muy grandes.

Pero Gonzalo Bernardos no se quedaba ahí sino que lanzaba una pregunta al aire que el mismo respondía: "¿Qué hará Manolo en los próximos partido? Regalarle la pelota al contrario y encomendarse a la Divina Providencia. En otras palabras, que alguno de los múltiples patadones que demos, los delanteros lo conviertan en gol".

Después de la derrota ante el Elche, Gonzalo Bernardos aumentaba el tono de su discurso para hablar de los números de Manolo González en los últimos 28 encuentros de Primera de los pericos y apuntar a que ningún técnico ha aguantado una racha similar: "¿Cuántos entrenadores hay que de 28 partidos seguidos en 1ª División en el siglo XXI solo hayan ganado 4 o menos? Según la IA solo uno: Manolo González. Otros entrenadores que han tenido una racha negativa han sido cesados con anterioridad. Los números cantan y lo hacen mucho".

El parón de selecciones llega en el peor momento para el Espanyol

Después de la derrota ante el Espanyol, a los de Manolo González ahora les quedan tres semanas por delante en las que tendrán que digerir el hecho de haber dejado escapar una oportunidad perfecta para meterse en la zona media - alta de la tabla de LaLiga EA Sports. Será el próximo 9 de octubre cuando el Espanyol regrese a la competición y lo hará ante el equipo más necesitado de Primera como es el Málaga. Los de Funes con el único conjunto de toda la competición que aún no ha ganado un encuentro en lo que va de temporada, al igual que le sucedía al Elche cuando visitó Cornellá.