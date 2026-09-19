El Espanyol toca fondo ante el colista: "Ahora somos los peores"

El Espanyol tocó fondo ante el Elche en Cornellà. El conjunto blanquiazul cayó por 1-3 ante el colista pese a jugar con uno más desde el minuto 5 y dejó una imagen que provocó la reacción de Manolo González: "Hemos hecho el peor partido desde que estoy en el Espanyol"

El Espanyol vivió una noche para olvidar en Cornellà. El conjunto blanquiazul cayó por 1-3 ante un Elche que llegaba como colista y que, además, jugó con un futbolista menos desde el minuto 5. Un resultado que deja al equipo de Manolo González señalado después de una actuación especialmente preocupante.

La derrota llegó, además, en una fecha marcada por el homenaje al técnico por sus 100 partidos al frente del primer equipo. Lo que debía ser una noche especial terminó convirtiéndose en uno de los momentos más complicados desde su llegada al banquillo perico.

Manolo González no se esconde

El entrenador del Espanyol fue contundente después del encuentro y asumió buena parte de la responsabilidad por lo ocurrido sobre el césped. "Hemos hecho el peor partido desde que estoy en el Espanyol y no hay más que decir", reconoció Manolo, que posteriormente quiso “pedir disculpas a la afición” por la imagen ofrecida.

El técnico fue especialmente crítico con la forma en la que su equipo defendió. El Elche, pese a quedarse con diez jugadores prácticamente desde el inicio, encontró demasiados espacios a la espalda de la defensa local y apenas sufrió durante buena parte del encuentro. "No estamos preparados para defender y es algo que yo, como entrenador, un equipo mío no se ha permitido nunca. La estoy cagando aquí", lamentó.

La afición pierde la paciencia

El resultado terminó provocando la reacción de una grada que ya venía acumulando frustración. Los recuerdos del tramo final de la pasada temporada, cuando el Espanyol encadenó 18 jornadas consecutivas sin ganar, siguen presentes entre los aficionados. El inicio de este curso había servido para recuperar cierta ilusión gracias a las victorias ante Levante y Osasuna. Sin embargo, las derrotas ante Rayo y Elche en apenas cuatro días han vuelto a despertar las dudas.

Ante el Rayo, el Espanyol ya ofreció una mala primera parte y se marchó al descanso con un 2-0 en contra. En aquella ocasión, al menos, el equipo reaccionó tras el descanso. Contra el Elche ni siquiera eso. El conjunto de Martín Anselmi, pese a jugar en inferioridad numérica durante prácticamente todo el encuentro, consiguió controlar la situación y aprovechar los espacios que encontraba.

Edu Expósito también da la cara

Uno de los futbolistas que volvió a comparecer para explicar la situación fue Edu Expósito. El centrocampista reconoció que el equipo no estuvo a la altura y reclamó autocrítica dentro del vestuario. El otro día la primera parte fue muy mala. Hoy el partido, en general, ha sido muy malo. No queda otra que seguir trabajando, levantar esto y hacer mucha autocrítica", señaló.

El cuarto capitán del Espanyol también quiso poner contexto al cambio de percepción alrededor del equipo en apenas unas semanas. “En Pamplona éramos los mejores, ahora somos los peores. Ahora somos muy malos y todo el mundo está enfadado. Nosotros también, porque nos hemos dado el nivel y entiendo la crispación de la gente”, explicó.

Eso sí, pidió evitar que el vestuario busque culpables individuales: "No es momento de señalar a nadie, sino de que el equipo se haga fuerte y mirar hacia adelante".

20 días para reaccionar

El Espanyol tendrá ahora un largo parón de 20 días por delante. Un tiempo que Manolo González y su cuerpo técnico deberán aprovechar para intentar corregir los problemas mostrados en los últimos encuentros.

La derrota ante el Elche deja mucho más que tres puntos perdidos. El equipo volvió a mostrar problemas defensivos, no supo aprovechar la superioridad numérica y terminó viendo cómo su propia afición abandonaba Cornellà antes de tiempo. Manolo ya ha puesto palabras a la situación. Ahora el Espanyol tendrá 20 días para buscar respuestas.