Anselmi desafía al mal momento del Elche: "No me preocupa ser el último en la clasificación, me preocuparía si fuera un equipo derrotado"

Martín Anselmi no se esconde ante el complicado momento del Elche. El conjunto franjiverde llega colista al duelo ante el Espanyol, pero su técnico defiende la evolución del equipo y lanza un mensaje claro: "Me preocuparía ver a un equipo derrotado"

El Elche afronta este viernes una nueva prueba en un inicio de temporada complicado. El conjunto franjiverde visita al Espanyol a las 21:00 horas, con dos puntos después de seis jornadas. Sin embargo, Martín Anselmi no quiere que la clasificación sea el único termómetro para analizar el momento de su equipo.

El entrenador argentino compareció en la previa del encuentro y puso el foco en las sensaciones que está dejando el Elche sobre el terreno de juego. Para Anselmi, el equipo ha encontrado recursos para competir incluso en escenarios difíciles y ahora debe convertir esa competitividad en resultados.

Anselmi no ve a un Elche derrotado

El técnico franjiverde se queda con la imagen que dejó su equipo ante el Real Madrid, pese a terminar perdiendo por 2-3. No es la primera vez que encuentra motivos para valorar la respuesta de los suyos. "Me quedo con cómo competimos el partido el otro día", explicó Anselmi, que recordó también el encuentro disputado en San Mamés. En ambos escenarios, considera que el Elche fue capaz de mantenerse dentro del partido hasta el final.

Por eso, pese a ocupar la última posición, el argentino no comparte una lectura exclusivamente negativa del momento. "Me preocuparía mucho la situación si viera que dentro del campo somos un equipo derrotado o que no encuentra soluciones". Anselmi considera que sucede precisamente lo contrario. El Elche, según su análisis, ha demostrado tener recursos para competir y ahora necesita seguir aprendiendo de los errores que le están costando puntos. "Tenemos la obligación de competir porque eso me llevará a los resultado", afirmó.

"Quiero ver un equipo inteligente"

Anselmi no quiere que su equipo confunda ser protagonista con tener que dominar cada minuto del encuentro. El objetivo pasa por saber interpretar lo que exige cada momento. "Tenemos la bola y queremos ser protagonistas, buscando la portería rival", explicó. Pero cuando el balón cambia de dueño, el Elche debe saber juntarse y defender.

El técnico reconoce que no es posible mantener una presión intensa durante los 90 minutos y apuesta por adaptarse a las diferentes circunstancias del partido. Una filosofía que también aplica a los puntos que el Elche ha dejado escapar en los minutos finales. Anselmi admite que el equipo debe ganar madurez y oficio para no quedarse atrapado en la jugada anterior.

Lomónaco, cada vez más cerca

Entre las noticias positivas, el técnico también habló de Lomónaco, cuya recuperación encara ya la recta final. "Cada vez falta menos para poder contar con él", señaló Anselmi, sin concretar una fecha para su regreso.

Mientras tanto, el Elche busca en Barcelona una victoria que le permita transformar las buenas sensaciones que su entrenador detecta en el campo en algo que todavía no refleja la clasificación: puntos.