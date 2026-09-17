Manolo González lanza un aviso al Espanyol antes del Elche: "No podemos permitirnos estar mal"

Manolo González no quiere que el Espanyol repita los errores del pasado. Antes de recibir al Elche, el técnico blanquiazul ha exigido máxima regularidad a su equipo y ha recordado las dificultades de la segunda vuelta: "No podemos permitirnos estar mal"

El Espanyol tendrá este viernes un nuevo compromiso liguero ante el Elche con una idea muy clara de su entrenador: la regularidad no es negociable. Manolo González compareció este jueves ante los medios y puso el foco en la necesidad de mantener un nivel alto durante las jornadas, especialmente después de las experiencias vividas la pasada temporada.

El técnico blanquiazul fue directo al analizar las exigencias que tiene su equipo para seguir sumando buenos resultados. "No podemos permitirnos estar mal", afirmó González, consciente de que cualquier bajón puede tener consecuencias en una competición tan igualada.

"Hay equipos que pueden permitirse un partido más malo"

Manolo González considera que el Espanyol no tiene el mismo margen de error que otros conjuntos. El entrenador explicó que hay equipos capaces de completar "un partido más malo y sacar puntos", algo que, según su análisis, el conjunto perico no puede convertir en una costumbre. Por eso, una de las prioridades pasa por encontrar "el equilibrio que a veces nos ha faltado" y conseguir que el Espanyol sea un equipo "más fiable y reconocible". Un objetivo que va más allá de los resultados puntuales. González quiere que su equipo mantenga una identidad estable durante los partidos y evite atravesar fases de competición en las que su rendimiento caiga de manera prolongada.

El recuerdo de la pasada temporada también estuvo muy presente durante la comparecencia. El entrenador perico considera que aquel tramo final dejó enseñanzas que deben servir ahora para evitar cometer los mismos errores. "Hemos aprendido mucho del año pasado", señaló. González recordó especialmente las dificultades que atravesó el equipo durante la segunda vuelta y explicó que hubo encuentros en los que el Espanyol consiguió resultados pese a no ofrecer su mejor versión, mientras que en otros mereció más y no obtuvo el premio. "Hubo un momento en el que ganábamos como el culo y en la segunda vuelta, partidos que merecíamos ganar, no. Debes tener calma y soluciones para cambiar el partido", explicó.

Roberto, Javi Hernández y Gorosabel

En el apartado individual, González destacó el momento que atraviesan Roberto Fernández y Javi Hernández. El entrenador valoró especialmente la confianza que están mostrando ambos y la importancia que han adquirido dentro del equipo. "Los dos están a buen nivel. Tener confianza ayuda mucho, están en un momento de juego y de sentirse importantes", explicó. Roberto llega además con unos registros ofensivos destacados: seis goles en este inicio de temporada.

De cara al encuentro frente al Elche, el principal problema para Manolo González estará en el lateral derecho. Omar El Hilali no podrá jugar por sanción, por lo que el técnico tendrá que introducir una modificación. El entrenador aseguró que manejan "varias opciones" para ocupar esa posición y no cerró la puerta a Andoni Gorosabel, que todavía no ha debutado esta temporada al no encontrarse aún en su mejor ritmo competitivo.