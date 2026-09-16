Roberto Fernández espera la llamada de Luis de la Fuente: "Estaré atento"

El delantero del Espanyol sigue dándole motivos a Luis de la Fuente para que le incluya en la convocatoria de este viernes de la selección española. Por su parte, el cordobés, con seis goles en seis jornadas de LaLiga EA Sports, avisa al técnico de 'La Roja': "La ilusión de poder ir la tengo desde que era un niño"

Roberto Fernández sigue siendo la nota más positiva en el Espanyol. El delantero volvió a ver puerta en la derrota ante el Rayo Vallecano en Butarque, anotando el único gol de los de Manolo González. De esta manera, el cordobés continúa mandando mensajes a Luis de la Fuente de cara a su posible presencia en la convocatoria que dará este viernes, para los partidos correspondientes de la Nations League de la selección española.

Roberto Fernández ya suma seis goles en lo que llevamos de Liga EA Sports, en las seis jornadas que ha disputado el Espanyol hasta el momento. El delantero de Puente Genil ha empezado la temporada por todo lo alto, apuntando a hacer una de las campañas con mejor registro anotador. De hecho, en el curso anterior se quedó en siete tantos, por lo que está a tan solo uno de igualarlo, con 31 partidos aún por delante.

Roberto Fernández: "Teníamos que haber reaccionado antes"

Por un lado, Roberto Fernández, en declaraciones a Movistar+, explicó sus sensaciones tras la derrota del Espanyol ante el Rayo Vallecano: "Al final yo creo que teníamos que haber reaccionado antes de acabar el primer tiempo, pero bueno, al final yo creo que hemos empezado bien. Al final hemos acabado con el gol y con media hora por delante y la hemos tenido, pero no hemos podido".

El delantero del Espanyol comentó que "en el tema de la presión teníamos que ajustar un poco. La verdad que creo que no hemos hecho la presión como debíamos y ellos generaban un jugador más y al final nos salían todo el rato, cosa que hemos cambiado en la segunda parte. Pero bueno, al final la primera parte teníamos que haberle metido una marchita más. Nos estaban ganando toda la segunda jugada".

Además, Roberto Fernández, que de nuevo volvió a celebrar un gol con el Real Madrid, explicó que se estaba "acordando del partido en San Sebastián, de la primera parte y cuando hemos querido reaccionar, luego no nos ha dado tiempo y no hemos podido".

Roberto Fernández sueña la llamada de Luis de la Fuente: "Desde que era un niño"

Roberto Fernández no escondió el sueño de ir convocado con la selección española: "La ilusión de poder ir con la Selección absoluta la tengo desde que era un niño. Yo quiero seguir así, estoy trabajando para poder ayudar al equipo y también para poder ir a la Selección". Sobre si estará atento al anuncio de Luis de la Fuente por la nueva lista que será desvelada este viernes, el delantero confesó lo siguiente: "Lo estaré".

Méritos no le faltan a un Roberto Fernández que ha visto puerta en cuatro de las seis jornadas que lleva disputadas el Espanyol en esta Liga EA Sports. El delantero anotó un doblete en el estreno de la temporada, contra el Levante en el RCDE Stadium. Tras ello, consiguió hacer gol en la visita a la Real Sociedad, además de celebrar dos nuevos tantos, en este caso, contra Osasuna. Por último, aumentó su registro contra el Rayo.

La situación de Roberto Fernández invita a pensar que Luis de la Fuente le puede incluir en la convocatoria para los partidos que se le presentan a la selección española. Además, cabe recordar que Borja Iglesias, que fue al Mundial 2026 con 'La Roja', se encuentra con problemas musculares y no ha terminado de arrancar con el Celta de Vigo esta temporada. De hecho, el ex del Real Betis solo tuvo minutos en el choque ante el Getafe.

Roberto Fernández, pendiente de Oyarzabal y Ferran Torres

Sin embargo, cabe recordar que el delantero centro titular para Luis de la Fuente es Mikel Oyarzabal. No obstante, el futbolista de la Real Sociedad no se ha estrenado todavía en LaLiga EA Sports viendo puerta, aunque firmó dos asistencias en la victoria ante el Espanyol en Anoeta. Pese a ello, se espera que el técnico de la selección española llame al jugador de 29 años para los inminentes compromisos con 'La Roja'.

El otro jugador que entra en la lista de candidatos en la parcela ofensiva es Ferran Torres. Al contrario que Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias, el delantero de Foios ha empezado la campaña con el PSG firmando seis goles en sus primeros cinco partidos con el conjunto de Luis Enrique. Sin embargo, Roberto Fernández no duda en lanzar su convocatoria en Luis de la Fuente.