Los aficionados del Sevilla se mojan sobre Europa y ya esperan al FC Barcelona: "¿Miedo? Está que se sale?"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con ciertos aficionados sevillistas tras una nueva victoria del club hispalense; que le deja ya en la cuarta posición de LaLiga EA Sports

La victoria del Sevilla FC frente el Deportivo A Coruña, por un gol a cero, ha servido para una cosa clara. Y es que la ilusión no puede estar más por las nubes dentro del sevillismo. Con trece puntos de dieciocho posibles, el equipo está mostrando muy buenas sensaciones y todo basado en una idea, y es la que le ha dotado Luis García Plaza. El técnico sevillista ha conseguido algo que parecía muy complicado, y es dotarle de sencillez a un equipo que ha pasado de sufrir en los comienzos de temporada, a poder estar ilusionada. Muchos son los puntos que todavía quedan en juego, pero los pasos que se dan antojan algo distinto.

Y una de las claves, sin lugar a duda, es la afición sevillista. Más de 800 personas viajaron al norte de España, un miércoles laborable, para poder vivir una nueva victoria de su equipo a domicilio; una muestra más de la buena salud deportiva de la que goza ahora mismo la institución. Para poder saber el pensar del sevillismo, y antes del gran encuentro frente a un Barça que da miedo, en ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con algunos sevillistas acerca de la situación actual del equipo. También una clave, y es que si este puede volver a ilusionarse con Europa.

Un momento extraordinario... dadas las circunstancias

El sevillismo sabe que la situación es envidiable en estos momentos. En un momento en el que cada punto se celebra como oro, ya acumula una parte importante del camino por la permanencia. Quedan muchos pasos, pero que el crucero salga bien es la clave para una buena travesía. "Bastante bien, el equipo ha cambiado. Se le ve una pose sobre el terreno de juego que antes no teníamos. Se le ve bastante bien. Siempre falta, tú sabes, uno que dé los pases, un tipo Banega, pero eso es muy difícil".

Algunos no esperaban ni la victoria en A Coruña, pero se acabó logrando. "No esperaba sacar tanto de Riazor. Pero es que fuimos un equipo muy serio. Nada, súper orgulloso del equipo y con los pies en el suelo".

La visita de uno de los temidos de Europa

Ahora viene un plato fuerte, como es el equipo que más en forma puede estar en el panorama mundial. Luis García Plaza utilizó, en la tarde de ayer, a Cesc Fábregas para poder expresar el miedo al equipo de Hansi Flick. "Un poquito mejor que el año pasado está. Ahora viene el Barça y esperemos que no nos meta una tunda, la verdad".

La mayoría lo tiene claro, y es que es casi imposible sacar algo positivo, pero no dudan en creer en alguna posibilidad. "Viendo cómo está, jugando, creo que sí. Ahora mismo el Barcelona está que se sale. El año pasado demostramos que podemos ganarle, pero es muy difícil, está claro".

Y ahora... ¿se puede soñar con algo más?

La clasificación no miente, y ahora mismo el equipo está en posiciones de Champions League. Aunque sea la sexta jornada, no evita que muchos ya piensen que se puede dar un paso importante. "Venimos de unos años muy malos y cualquier otro te diría, sí, Europa, no sé qué. En el suelo. Partido a partido", declaró un aficionado. Otros no dudas en "confiar en que el equipo pueda llegar".

"Sería un error pensar en Europa. Ahora mismo el equipo está confeccionado para salvarnos, pero a mitad de la tabla podemos estar. Si llegamos más para arriba, pues mucho mejor", finalizó.