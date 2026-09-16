Puntos uno a uno del Sevilla FC en su visita en LaLiga EA Sports al RC Deportivo de La Coruña: Miguel Sierra, de profesión desatascador

Respondiendo a la confianza de García Plaza, el granadino abrió el marcador, llegando como tantas veces desde atrás, y provocó la decisiva expulsión de Angeliño para encarrilar un nuevo triunfo de los blanquirrojos, que se afianzan en la zona alta de la clasificación de Primera división

Sólo la indiscutible columna vertebral que forman los intocables Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, Juan Iglesias, Kike Salas y Lucien Agoumé ha jugado más que Miguel Sierra, apuesta desde pretemporada de Luis García Plaza en la banda derecha, refrendada en cuanto ha ido soportando mejor el alto ritmo que exige la elite del fútbol español. El granadino es un incordio constante en ataque, porque la pide, le echa cara y es vertical a más no poder con el balón, pero también es solidario (el mayor ganador de duelos al descanso), ayudando a su lateral y aportando, como en el 0-1, su llegada en diagonal desde atrás. Encima, provocó la roja directa a Angeliño que lo desequilibró todo.

Así jugaron los blanquirrojos

VLACHODIMOS: 6

Espectador de lujo en el primer tiempo, aparte de un disparo sencillo a la media vuelta de Nsongo, le exigieron algo más en la reanudación, sobre todo en el epílogo a la desesperada de un rival en inferioridad ante el que ofreció colocación, reflejos y tranquilidad bajo palos.

JUAN IGLESIAS: 7

Pese a que tenía 'plancha' en defensa, se le vio también arriba, incorporado a la estrategia o directamente poniéndola en juego. En el segundo tiempo, no dejó pensar ni volverse a Yeremay.

CASTRÍN: 8

Interesantes coberturas. Con pierna dura, no se arrugó nunca y logró que la tarde fuera más o menos tranquila en su zona.

KIKE SALAS: 8

Empezó sufriendo un par de veces a campo abierto con la zancada de Aubameyang. Peligroso siempre por alto en el juego directo en área ajena, cortó el balón que, gracias también a su subida, acabó en el primer tanto. Buscó su gol desde muy lejos y casi lo consigue.

SUAZO: 6

De menos a más, pero siempre 'enchufado', asumiendo galones y mostrándose tan pragmático como fiable.

AGOUMÉ: 7

Ha arrancado la temporada a gran nivel. Un robo propio estuvo a punto de convertirlo en el 0-1. Aportó criterio, presencia y orden siempre, sobresaliendo con uno más por el bajón general del ritmo del partido.

FOFANA: 5

A diferencia de su debut como titular ante el Valencia, anduvo más lento de reflejos y algo precipitado en el pase, con un par de pérdidas peligrosas. Se fue entonando con el paso de los minutos, soltándose también hacia adelante.

GURIDI: 6

Lo mismo auxiliaba a Fofana y Agoumé en la contención que se situaba en paralelo con Stassin para ejercer la primera línea de presión. Faltas tácticas y acciones muy inteligentes.

MIGUEL SIERRA: 9

Inauguró el capítulo de disparos entre palos de su equipo. Ayudaba constantemente a Juan Iglesias con Yeremay y los desdobles de Angeliño. Vertical y directo, siempre con la portería rival entre ceja y ceja, tirando de cambios de ritmo y regates. Abrió el marcador aprovechando una gran acción de Stassin.

CORREIA: 5

En los primeros minutos destacó más por su derroche físico en la resta que en desborde y ataque, si bien no tardó en proyectarse y en buscar a Leo Román con diagonales y disparos desde media distancia

STASSIN: 8

Poco participativo en el primer tiempo, demostró en el segundo que necesita poco para fabricarse una acción decisiva (la del 0-1) con un recorte en seco a Giménez y un disparo que complicó mucho a Leo Román. Tuvo la sentencia justo después en un mano a mano y con un derechazo ajustado desde el semicírculo antes de marcharse.

ISAAC ROMERO: 5

Se desgastó en la recta final en la presión y ofreció buenos desmarques y asociaciones a sus compañeros. Terminó de extremo derecho.

JULIO DÍAZ: 5

Como en días anteriores, saltó en el 81 para doblar lateral por la izquierda y rozó la asistencia sobre la bocina.

KOCHORASHVILI: 5

Derroche físico para oxigenar a los suyos en fase defensiva y ayudar en la salida.

ROBBIE URE: 5

Ingresó en el alargue, sin tiempo para casi nada, si bien una recuperación muy alta estuvo cerca de generar una ocasión postrera. Pidió un penalti que no pareció para tanto.

LUIS GARCÍA PLAZA: 8

Volvió al sistema con tres en la medular, dos extremos y un solo punta para pertrecharse por dentro. Pese al cansancio acumulado del once, pues repetían diez de los que jugaron el viernes, le dio confianza y retrasó un poco los cambios, aprovechando el viento a favor. Está sabiendo interpretar perfectamente lo que pide cada partido y los momentos dentro del mismo.