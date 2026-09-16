Jose Ignacio Navarro rechaza el azúcar con sus fichajes y da su sitio a Luis García Plaza: "Ha ayudado mucho"

El director deportivo nervionense analiza con humildad los elogios por su gran trabajo estival, vuelve a insistir en que no ha quedado nada en caja para enero y asegura que el plan para los próximos mercados seguirá siendo exactamente el mismo: "Hay que vender"

El director deportivo del Sevilla FC, José Ignacio Navarro, ha sido preguntado por esos unánimes elogios que le sitúan junto a Fernando Sollano, su homólogo en el RC Deportivo, como el que mejor se ha movido en el último mercado estival de fichajes. Fiel a su perfil humilde, ha repartido elogios entre todo su equipo de trabajo y la directiva de la entidad, además de dar sus créditos al entrenador, Luis García Plaza. "También ha puesto su parte".

José Ignacio Navarro, director deportivo revelación

"Bueno, yo creo que al final esto ha sido un trabajo de equipo. Hemos trabajado bastante bien todos los departamentos del club, incluido el departamento deportivo y todos los departamentos que dan soporte para que pueda haber ese mercado con tantas entradas y salidas. Yo estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado a nivel de club por todos".

Tras iniciar LaLiga con 10 puntos de 15, ¿cuál es el objetivo del Sevilla?

"Yo creo que tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Venimos a jugar aquí, contra un equipo (el Depor) que todavía no ha perdido en lo que llevamos de liga, que viene con buena dinámica, en un estadio que echábamos de menos. La verdad es que venimos a competir e importa hoy, el partido de hoy. Estamos centrados en este partido y a partir de aquí en seguir sumando".

La hoja de ruta para próximos mercados: vender mucho y gastar poco

"Ahora mismo, sobre todo con el mercado que acaba de cerrar, no nos planteamos nada más de fichajes. Obviamente tenemos que encontrar ese equilibrio, lo venimos diciendo, tanto en los económico como en lo deportivo. Tenemos que ir generando recursos y habrá más salidas por traspasos y más salidas de jugadores con las que tenemos que seguir generando ese límite para poder traer otros jugadores. Pero de momento estamos centrados en la plantilla actual, estamos contentos con el rendimiento que están dando, con la adaptación de los 11 jugadores nuevos, que no es fácil, y con el trabajo que están desarrollando el míster y su staff", ha expuesto José Ignacio Navarro.

El papel de Luis García Plaza en la planificación

"Todavía es pronto para valorar sobre cualquier tipo de entrada y salida futura", ha añadido, confirmando que en la planificación ha tenido mucho poder Luis García Plaza: "Sí, ha estado con nosotros, ha sido un trabajo de equipo, incluido también la parte del míster, que es importante porque es el entrenador y es el que va a estar en el día a día con ellos. Es el que le tiene que sacar partido a la plantilla y es importante también contar con su participación. Nos ayuda muchísimo"