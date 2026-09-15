Alineaciones Deportivo - Sevilla: Alineación posible de RC Deportivo de La Coruña y Sevilla FC en la jornada 6ª de LaLiga EA Sports

Aubameyang sostiene el pujante regreso de los herculinos a la elite, compartiendo la etiqueta de equipo revelación con un cuadro blanquirrojo acostumbrado hace menos de un lustro a pelear por la zona Champions, pero que lleva dos temporadas salvándose del descenso por un punto

Hace casi ocho años y medio de la última visita del Sevilla FC a Riazor. Entonces, empate a cero y mucha igualdad entre dos equipos que, en este arranque de LaLiga 26/27 ofrecen rendimientos parejos: el RC Deportivo de La Coruña, gracias en parte a los cinco goles en cinco jornadas de un Pierre-Emerick Aubameyang que vive una segunda juventud, suma nueve puntos de 15 posibles, uno menos que el conjunto nervionense, con un reparto más coral de sus anotadores. Los herculinos sólo deben lamentar la baja por lesión de Noé Carrillo, mientras que su visitante repite sin el ya no sancionado Arouna Sangante y Rubén Vargas, ambos con problemas físicos también.

El posible once coruñés

Como ya advertía su entrenador ante la diferencia de casi dos días de descanso, habrá rotaciones seguro en el equipo respecto al que empató en Getafe. Se espera que siga bajo palos Leo Román, mientras que Adri Altimira, Bright Ede o Miguel Loureiro podrían dar descanso a Ximo Navarro, José María Giménez y/o Lucas Noubi, con Giacomo Quagliata en la izquierda. En el eje de la medular seguirían Marc Casdó y Lorenzo Amatucci, con opciones también para Riki Rodríguez, mientras que por fuera hay dudas entre Adama Traoré y Luismi Cruz en la derecha, y entre David Mella y Yeremay Hernández en la izquierda. Bill Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang, arriba.

El posible once nervionense

No habrá variaciones, salvo sorpresa, en portería y en defensa, donde repetirán Odysseas Vlachodimos, y Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo, respectivamente. Por delante, Giorgi Kochorashvili y Jon Guridi podrían repartir cargas con Youssouf Fofana y Félix Correia, con cambio de sistema incluido para dejar un solo punta, que sería Robbie Ure en detrimento de Lucas Stassin e Isaac Romero, aunque Luis García Plaza quedó muy contento con el trabajo del lebrijano en la presión. Gana enteros Chidera Ejuke para formar como estilete con Miguel Sierra y ganar velocidad a la contra.

Ficha técnica del Deportivo - Sevilla de LaLiga

RC Deportivo: Leo Román; Adri Altimira, Giménez o Bright Ede, Loureiro o Noubi, Quagliata; Adama Traoré o Luismi Cruz, Amatucci, Marc Casadó, Yeremay o David Mella; Nsongo y Aubameyang.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana o Guridi, Kochorashvili; Miguel Sierra, Ejuke o Correia y Robbie Ure.

Árbitros: Hernández Hernández (comité grancanario), con el balear Cuadra Fernández en el VAR.

Estadio: Riazor (La Coruña).

Hora y TV: 19:00 (DAZN LaLiga).