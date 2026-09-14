'Pesado', coral y nada mandón: radiografía del equipo de JIN y García Plaza

La nervionenses es la escuadra de las cinco grandes Ligas con más recuperaciones en zona comprometida gracias a su presión alta y terminará la quinta jornada de LaLiga en zona europea gracias a su 10 de 15, con ocho goles de autor diferente en cinco partidos cuya posesión nunca dominó

El Sevilla FC que han edificado este verano José Ignacio Navarro y Luis García Plaza tiene una identidad muy definida que, de momento, está siendo exitosa. No en vano, los blanquirrojos terminarán la quinta jornada de LaLiga en la zona europea de la clasificación de Primera división, merced a sus 10 puntos de 15 posibles tras las victorias ante Rayo Vallecano, Athletic Club y Valencia CF, el empate contra el RCD Espanyol y la única derrota con el Atlético de Madrid. Un equipo de autor que ha reenganchado a su afición después de más de tres años de sinsabores que, a este paso, pueden quedar pronto atrás.

Queda mucha temporada por delante, si bien, a las puertas del primer parón de selecciones, ya se atisban las líneas maestras del proyecto 26/27, tanto en perfiles de confección de la plantilla como en forma de jugar. Con sus lagunas, claro, como la desconexión del primer tiempo ante los colchoneros o el alargue contra los 'pericos', pero también con un gen competitivo que se echaba de menos en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que el míster nervionense parece haber recuperado. No en vano, es el mejor arranque liguero del último lustro (no había otro igual desde la 20/21 con Julen Lopetegui) y ex del Deportivo Alavés, un profeta en casa (ganó cinco de siete como local).

Ocho goles y ocho goleadores diferentes

Solamente FC Barcelona, Real Madrid, Deportivo Alavés, RCD Espanyol y Real Betis (antes de jugar con el Villarreal CF este lunes) han encajado menos goles (5) que el Sevilla FC, que ha amortizado muy bien los ocho tantos a su favor, materializados en 10 puntos. Se trata de una aportación coral de sus jugadores, ya que ninguno ha repetido, de tal manera que hay por ahora ocho anotadores diferentes de esos 'chicharros': Jon Guridi y 'Peque' Fernández (de penalti), Chidera Ejuke, Isaac Romero, Miguel Sierra, Joaquín Martínez 'Oso', Lucas Stassin y Juan Iglesias.

Ganó tres de cinco partidos 'perdiendo' la posesión

Por sus características, el cuadro nervionense brilla más a la expectativa, robando y 'transicionando' rápido, apostando siempre por la verticalidad y por finalizar lo más pronto posible. Incluso ante rivales encerrados como el Valencia CF, castigando sus continuos errores en la salida. Así lo demuestran los datos de posesión: su mejor guarismo fue el 49% ante el Rayo Vallecano, quedándose en un 46% ante el conjunto che, en un 45% en Cornellà-El Prat, bajando hasta el 42% contra el Atlético de Madrid y firmando un raquítico 35% en San Mamés, precisamente uno de los tres choques en los que venció y el que lo hizo con mayor holgura (1-3).

Presión y recuperaciones en 'zona comanche'

El Sevilla FC, según la empresa especializada en estadística 'Opta', es el equipo de las cinco grandes Ligas europeas que esta temporada ha protagonizado más recuperaciones en zona comprometida (un total de 53), así como el que puede presumir del mayor número de presiones (86, 31 más que cualquier otro). Por citar el último ejemplo, los de Luis García Plaza recuperaron 17 balones con su presión alta frente al todavía conjunto de Carlos Corberán, una cifra récord de un partido de LaLiga esta temporada y cuarto mayor registro del Sevilla FC desde al menos la temporada 14/15, faceta para la que es necesario un gran fondo físico.