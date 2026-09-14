El Sevilla confirma oficialmente al Aston Villa de Emery como el rival en el Trofeo Antonio Puerta

El club nervionense ha anunciado que el homenaje anual al canterano se disputará el viernes 2 de octubre con el vigente campeón de la Europa League como rival de postín

El Sevilla ha confirmado oficialmente este lunes que el Aston Villa de Unai Emery será el rival nervionense en el XV Trofeo Antonio Puerta, que se disputará en el parón por los compromisos internacionales.

Así, mediante un comunicado, la entidad ha anunciado que "el XV Trofeo Antonio Puerta se disputará el próximo 2 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 20:30 horas" y ha corroborado, tal y como ya se había filtrado, que el Sevilla se enfrentará al Aston Villa, dirigido por el exitoso exentrenador blanquirrojo.

Partido gratis para los abonados

El Igualmente, el club apunta que "todos los abonados del club de Nervión podrán activar gratuitamente su carné para asistir a este encuentro" y que "el plazo de activaciones comienza este lunes a las 15 horas y expira el 20 de septiembre a las 23:59 horas"

"Durante ese mismo plazo, las localidades libres en el estadio están disponibles en preventa exclusiva para todos los socios rojos del Sevilla FC, quienes, una vez acabado el plazo, podrán seguir beneficiándose de su precio especial (50% de descuento respecto al precio de público general) hasta el mismo día del partido, en función de la disponibilidad. El 22 de septiembre a las 12:00 horas comenzará la venta de entradas para el público general, con precios que van desde los 10 euros (Goles) hasta los 20 (Preferencia), pasando por los 15 euros de Fondo", explica el club de Eduardo Dato.

El Aston Villa, el primer rival inglés y campeón de la Europa League

El Aston Villa se trata de uno de los rivales más potentes de la historia de este homenaje al canterano sevillista, pues llega como vigente campeón de la Europa League de mano de Unai Emery y se convertirá en el primer equipo inglés en ser protagonista en este partido tan especial.

Loa 'villanos' cuentan con dos españoles en su filas, el hispano-argentino Alejandro Garnacho y Pau Torres, y con futbolistas de renombre como Amadou Onana, Boubacar Kamara, Ibrahim Mbaye, Nicolás Jackson, Joao Gomes o Johan Manzambiel.

Repaso de los clubes que han participado en el Antonio Puerta

"Puesto en marcha en el verano de 2008, cuando se cumplía un año de la pérdida del insigne canterano nervionense, en sus siete primeras ediciones el Sevilla FC siempre se midió a un rival nacional, hasta que en 2016, en la VIII edición, visitó Nervión el Boca Juniors. Roma y Schalke 04 continuaron con el toque internacional del trofeo en las dos siguientes ediciones, previas al obligado parón por la pandemia en 2020 y 2021", explica el club, que añade: "El Cádiz CF, en 2022, fue el último adversario español hasta la fecha, pues en los últimos precedentes fueron Independiente del Valle de Ecuador y los saudíes Al-Ittihad y Al-Qadsiah".

Con estos adversarios, el Sevilla ha ganado el Trofeo en 12 ocasiones, pues solo cayó ante Granada y boca Juniors.