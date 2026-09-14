Sorpresa con Fábio Cardoso en el Sevilla, dos bajas aseguradas y Stassin con un aparatoso vendaje

El central luso, apartado desde pretemporada, trabajó por primera vez con el resto del grupo, mientras que Sangante y Vargas continuaron al margen a dos días de visitar Riazor

Fábio Cardoso, como se aprecia en la imagen de hoy, se ha unido al grupo. SFC

El entrenamiento matinal del Sevilla en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el penúltimo para preparar el choque del miércoles contra el Deportivo en Riazor, ha deparado noticias significativas en la actualidad nervionense y no solo a nivel de enfermería.

Sin duda, la principal novedad de la sesión de hoy ha sido la presencia en el grupo de Fábio Cardoso, que por primera vez ha entrenado con los compañeros tras ser apartado en pretemporada junto al resto de descartes.

Todos los futbolistas señalados por García Plaza hicieron las maletas en el mercado estival, pero el luso, por la falta de acuerdo para su traspaso y para rescindir su contrato ante la nula intención del jugador de renunciar al dinero firmado, permaneció en Nervión a la espera de que se encuentra una solución.

La presencia de Cardoso con el grupo no cambia su situación

ESTADIO Deportivo reveló recientemente que la vía de la desvinculación continúa abierta, si bien mientras se trata el arreglo definitivo el central portugués se ha reincorporado al grupo para trabajar como uno más aunque sin viso alguno de entrar en los planes de Luis García Plaza. De hecho, en la web oficial de LaLiga consta sin dorsal asignado.

Al ser el único descarte a día de hoy y para evitar problemas potenciales se ha apostado por esta medida temporal a la espera de su salida definitiva, en la que se sigue trabajado con el deseo de que avance el diálogo para romper el contrato.

Sangante y Vargas, ausentes y sin opciones para Riazor

También es noticiable que Arouna Sangante tampoco se entrenó en la sesión de hoy, por lo que no llegará a tiempo para la cita en Riazor debido al esguince de tobillo que arrastra desde el partido contra el Espanyol. El defensa cumplió sanción contra el Valencia, duelo para el que no estaba disponible por dichas molestias, y se perderá también la jornada 6 del campeonato liguero.

Tampoco lo hizo una mañana más Rubén Vargas, igualmente tachado para el desplazamiento a tierras gallegas por una persistente dolencia en la rodilla que le ha obligado a realizar una consulta externa.

Stassin, vendado tras su dura caída contra el Valencia

Además, Lucas Stassin se ejercitó con un aparatoso vendaje en el hombro derecho por la mala caída que sufrió contra el Valencia que le produjo mucho dolor en la articulación. A priori, trabajó con normalidad y no debería tener problemas para entrar en la lista para el choque contra el Deportivo de La Coruña, en la que solo faltarían Sangante y Vargas al margen de Cardoso.

Los nervionenses realizarán la última sesión este martes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 10:33 horas y las 12:00 horas Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación. Ya por la tarde pondrá rumbo a La Coruña para el partido del miércoles contra el Dépor.